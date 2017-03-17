12 правил макияжа, которыми должны пользоваться женщины после 40!

В области макияжа мода меняется так же, как и в других областях, но эти классические правила позволят вам светиться здоровьем и красотой в любом возрасте.
1. Скажите «да» основе и «нет» пудре
С возрастом кожа становится тоньше, и на ней появляются тоненькие линии, что необходимо учитывать при нанесении макияжа. Первым делом надо выбросить пудру, которая прибавляет возраст, передает Lifter.com.ua.
Синди Джозеф, модель и визажистка, говорит:
«Пудра добавляет слишком много фактуры, слоится и придает коже безжизненный вид. Кожа живая, она должна выглядеть свежей и приятной на ощупь.
Если вы не можете обойтись без основы, не наносите на нее пудру. Дайте ей высохнуть, затем нанесите сверху немного увлажняющего средства».
2. Подбирайте помаду под тон кожи
С возрастом контур губ теряется, поэтому стоит избегать темных цветов — темно-красные, фиолетовые и коричневые оттенки делают губы визуально меньшими, более расплывчатыми и не такими полными.
Джозеф советует:
«Подбирайте цвет, который сочетается с цветовой палитрой вашего тона кожи. Лучше всего выбирать оттенок по цвету губ, языка и десен».
3. Наносите румяна только в естественных местах
Многие женщины наносят темные румяна или бронзатор под скулы в надежде визуально сузить лицо. Однако эта попытка коррекции лица выглядит неопрятно и ненатурально.
Румяна должны наноситься в тех местах, где бывает естественный румянец, а не полоской вдоль скулы или яблочками на щеках. Джозеф говорит:
«Женская кожа розовеет, когда женщине хорошо, поэтому наносите румяна в тех местах, на которых появляется румянец, когда вы веселитесь. Это участки, на которых капилляры расположены близко к поверхности: щеки, внешние складки век, верх лба и шея».
4. Прекратите подводить глаза снизу
Из-за накрашенных нижних век глаза кажутся маленькими, обвисшими и старыми. С возрастом кожа вокруг глаз и так обвисает, поэтому не надо подчеркивать этот факт подводкой снизу.
Джозеф рекомендует подводить только верхнее веко (и то не слишком жирно), чтобы раскрыть и оживить глаза. Если вы все же решили подвести и линию нижних ресниц, ограничьтесь внешними уголками и убедитесь, что верхняя и нижняя подводка сходятся.
5. Пользуйтесь карандашом для губ
С возрастом естественная линия губ размывается, поэтому помада часто смазывается (еще одна причина не пользоваться темной помадой).
Чтобы этого не произошло, всегда обводите губы контурным карандашом — либо прозрачным, либо под цвет губ. Это создаст барьер между губами и тонкими линиями на коже, по которым расплывается помада.
6. Не увлекайтесь корректором под глаза
Ничего не поделаешь: с возрастом кожа под глазами становится тоньше и темнее. Но это не причина густо замазывать ее корректором!
Чем гуще слой корректора, тем больше вероятность, что он потрескается и начнет слоиться, что только привлечет внимание к этому участку.
Чтобы не наносить слишком много, пользуйтесь легкой формулой и наносите ее кисточкой, которая равномерно распределит корректор по коже. Кроме того, наносите корректор только на те места, которые действительно надо высветлить, а не на всю область под глазами, иначе вы рискуете превратиться в енота!
7. Избегайте блесток
Блестки, застрявшие в морщинах, — это совсем не гламурно. Особенно старят блестки на веках, потому что они визуально увеличивают каждую тоненькую линию.
Если вам очень хочется сиять, можете нанести тени с блестками на внутренние уголки глаз и по центру век.
8. Всегда заполняйте пробелы в бровях
С возрастом брови редеют из-за естественного выпадения волос, поэтому редкие участки необходимо заполнять.
По словам Джозеф, брови всегда должны быть четко обозначенными, аккуратными и довольно широкими. Кроме того, они обрамляют лицо, так что без красивых бровей ваша физиономия будет казаться более тяжелой и круглой.
9. Подберите правильный цвет карандаша для бровей
Заполняя брови, не хватайтесь за первый попавшийся коричневый, который кажется вам достаточно нейтральным: рискуете будете выглядеть, как мультяшная бабушка с резкими бровями, будто нарисованными фломастером.
На самом деле, цвет бровей постепенно светлеет в сторону серого, белого или такого светлого, что брови становятся практически невидимыми, поэтому очень важно подобрать подходящий по цвету карандаш. Джозеф рекомендует карандаш или гель для бровей с легким коричневым оттенком.
10. Используйте перламутровый хайлайтер вместо мерцающего
Держитесь подальше от мерцающих и радужных оттенков хайлайтера, потому что любые светоотражающие эффекты только подчеркивают морщины. Кроме того, они выглядят крайне ненатурально, как будто их налепили на кожу сверху.
Джозеф говорит: «Если вы хотите сделать акцент, избегайте мерцающих оттенков и используйте вместо них кремовые перламутры».
11. Не забывайте о праймере
К сорока годам у вас, скорее всего, накопилось немало сувениров от прожитой жизни, вроде шрамов от акне и прочих следов, не говоря уже о сухой коже. Праймеры — это как шпаклевка перед покраской стены: они обеспечивают гладкое основание, чтобы макияж не трескался и не осыпался.
Кроме того, праймеры скрывают самые глубокие морщины, обеспечивая гладкую кожу.
12. Помните: чем меньше, тем лучше
Джозеф говорит: «Все мы видели женщин, которые используют слишком много макияжа. Если вы смотрите в зеркало и видите не себя, а макияж, то вы переборщили.
Вместо того, чтобы пытаться скрыть свои, как вы считаете, недостатки, подчеркивайте то, что вам нравится в своем лице, — ресницы, брови, тон, губы.
Другие редко видят ваши родимые пятна, темные круги или неровную кожу. Люди обращают внимание на самое привлекательное. Поэтому делайте акцент на самом красивом!»