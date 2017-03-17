12 правил макияжа, которыми должны пользоваться женщины после 40!

1. Скажите «да» основе и «нет» пудре

С возрастом кожа становится тоньше, и на ней появляются тоненькие линии, что необходимо учитывать при нанесении макияжа. Первым делом надо выбросить пудру, которая прибавляет возраст, передает Lifter.com.ua.

Синди Джозеф, модель и визажистка, говорит:

«Пудра добавляет слишком много фактуры, слоится и придает коже безжизненный вид. Кожа живая, она должна выглядеть свежей и приятной на ощупь.

Если вы не можете обойтись без основы, не наносите на нее пудру. Дайте ей высохнуть, затем нанесите сверху немного увлажняющего средства».

2. Подбирайте помаду под тон кожи

С возрастом контур губ теряется, поэтому стоит избегать темных цветов — темно-красные, фиолетовые и коричневые оттенки делают губы визуально меньшими, более расплывчатыми и не такими полными.

Джозеф советует:

«Подбирайте цвет, который сочетается с цветовой палитрой вашего тона кожи. Лучше всего выбирать оттенок по цвету губ, языка и десен».

3. Наносите румяна только в естественных местах

Многие женщины наносят темные румяна или бронзатор под скулы в надежде визуально сузить лицо. Однако эта попытка коррекции лица выглядит неопрятно и ненатурально.

Румяна должны наноситься в тех местах, где бывает естественный румянец, а не полоской вдоль скулы или яблочками на щеках. Джозеф говорит:

«Женская кожа розовеет, когда женщине хорошо, поэтому наносите румяна в тех местах, на которых появляется румянец, когда вы веселитесь. Это участки, на которых капилляры расположены близко к поверхности: щеки, внешние складки век, верх лба и шея».

4. Прекратите подводить глаза снизу

Из-за накрашенных нижних век глаза кажутся маленькими, обвисшими и старыми. С возрастом кожа вокруг глаз и так обвисает, поэтому не надо подчеркивать этот факт подводкой снизу.

Джозеф рекомендует подводить только верхнее веко (и то не слишком жирно), чтобы раскрыть и оживить глаза. Если вы все же решили подвести и линию нижних ресниц, ограничьтесь внешними уголками и убедитесь, что верхняя и нижняя подводка сходятся.

5. Пользуйтесь карандашом для губ

С возрастом естественная линия губ размывается, поэтому помада часто смазывается (еще одна причина не пользоваться темной помадой).

Чтобы этого не произошло, всегда обводите губы контурным карандашом — либо прозрачным, либо под цвет губ. Это создаст барьер между губами и тонкими линиями на коже, по которым расплывается помада.

6. Не увлекайтесь корректором под глаза

Ничего не поделаешь: с возрастом кожа под глазами становится тоньше и темнее. Но это не причина густо замазывать ее корректором!

Чем гуще слой корректора, тем больше вероятность, что он потрескается и начнет слоиться, что только привлечет внимание к этому участку.

Чтобы не наносить слишком много, пользуйтесь легкой формулой и наносите ее кисточкой, которая равномерно распределит корректор по коже. Кроме того, наносите корректор только на те места, которые действительно надо высветлить, а не на всю область под глазами, иначе вы рискуете превратиться в енота!