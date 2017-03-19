Шесть моментов в отношениях, о которых вы не должны рассказывать подругам

1. Его секреты

Это просто. Если он доверил вам что-то, не делитесь этим с друзьями, даже с лучшей подругой. Теперь ваш мужчина — это ваш лучший друг. Представьте, что он рассказывает ваш секрет своему другу…А? Это нарушает доверие в отношениях, пишет Soulpost.ru.

2. Вашу интимную жизнь

То, что происходит в вашей спальне, касается только вас двоих. Хорошо это, и тем более если плохо — никому это не должно быть интересно и никто этого не должен знать.

3. Финансовые проблемы

Если вы переживаете об этом, обсудите это со своим мужем, вместе найдите решение. Если вам нужна помощь, доверьтесь одному другу или члену семьи, но держите эту тему в тайне от других.

4. Его семейные проблемы

Это его личное дело. Если вам нужен совет, то сначала поговорите об этом с ним, а потом уже советуйтесь с другими.

5. Ваши ссоры

Все ссорятся, и не стоит выносить сор из избы. Лучше рассказывайте друзьям, какой у вас замечательный мужчина. Иногда дружеский совет помогает решить проблему в отношениях, но лучше решать их самостоятельно.

6. Его прошлые отношения

Его прошлое должно остаться в прошлом. Важно то, что он с вами сейчас.

Если вы хотите, чтобы ваши отношения были длительными, развивайте доверие. А это значит, что многие вещи должны быть только между вами. Даже если подруги жаждут узнать все подробности, постарайтесь тактично сказать, что на этот раз у вас все по-настоящему и вы не хотите спугнуть свое счастье.