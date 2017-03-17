Как правильно хранить серебро, золото и жемчуг

Выбирайте правильные места для хранения украшений

Украшения из разных металлов нельзя хранить вместе. Выбирайте шкатулки с разными секциями, ящичками.

Екатерина Комова, соавтор бренда «Алхимия»:

«Украшения из разных металлов хранить вместе, в одной шкатулке, конечно, нельзя. Более того, их фактуры могут испортиться от соприкосновения, даже если все изделия сделаны из одного металла. Если речь идет о ящике, где все украшения разложены по отдельным коробочкам или мешочкам и не соприкасаются друг с другом, то ничего ужасного в этом нет. При выборе места для хранения нужно учитывать температуру и влажность. Серебро быстрее темнеет в теплом месте. Золото мутнеет в сыром.

К выбору шкатулки тоже стоит отнестись внимательно. Внутри она должна быть сделана из мягких материалов.

А вот, например, жемчуг — очень мягкий, поэтому легко царапается. Идеальный вариант для него — это отдельная большая шкатулка с мягкой отделкой».

Не храните ювелирные изделия вместе с бижутерией

«Серебро точно не стоит хранить вместе с бижутерией, так как большинство таких украшений имеет покрытия, рядом с которым серебро может быстрее потемнеть. А вообще спустя шесть лет работы с серебром могу посоветовать хранить его в мешочках, предварительно завернув в салфетку», - говорит Екатерина Комова:

Не забывайте чистить украшения

«Частота чистки зависит от интенсивности носки, а также от того, как ваша кожа взаимодействует с металлами: на ком-то серебро темнеет медленно, а на ком-то очень быстро, кроме того, кремы и другие косметические средства также могут взаимодействовать с украшениями. Я рекомендую использовать жидкие чистящие средства, они не портят фактуру - в отличие от салфеток и паст».

Не занимайтесь алхимией и не изобретайте составы для чистки золота или серебра. Все уже придумали за вас.

Сейчас продается очень много специальных средств, начиная с салфеток и заканчивая жидкостями. Для украшений из серебра и золота чистящие составы разные, поэтому их, конечно, стоит подбирать индивидуально, особенно, если в вашем изделии есть вставки из жемчуга или камней. Не чистите поврежденные украшения. Если вы заметили вмятины, трещины или другие дефекты, то сначала отнесите их в ремонт.

«При покупке дизайнерских украшений уточняйте, оказывает ли производитель услуги по ремонту и чистке своих изделий. Специалисты могут восстановить прежний вид изделия, не повредив фактуру. Если производитель не оказывает таких услуг, то поинтересуйтесь, к кому лучше обратиться», - советует ювелир.

Не носите украшения там, где они не нужны

Не носите украшения в бассейне, на море, в тренажерном зале, сауне. Разумеется, мало кто пойдет плескаться в воду в огромных серьгах или массивном колье, а вот обручальные кольца, тонкие цепочки или совсем незаметные серьги женщины часто не снимают. Между тем высокая температура, хлорка и соль в воде могут нанести вред вашим аксессуарам.

Помимо этого, надевайте украшения только после того, как вы закончили макияж, нанесли духи, использовали лак для волос.

Жемчуг — очень нежный, мягкий, чувствительный. Не забывайте снимать его перед уборкой, не надевайте в салон красоты: химические средства вроде краски для волос могут нанести вред жемчужным украшениям.

И духи могут нанести вред вашим украшениям. К сожалению, многие серебряные изделия темнеют быстрее именно из-за духов, которыми мы пользуемся, а вот золото менее восприимчиво

Эти же правила относятся и к домашним делам: не забывайте снимать украшения перед уборкой квартиры. Чистящие средства, содержащие химикаты, могут сократить жизнь вашему кольцу. Особенно это правило касается нежного жемчуга.