Женщинам это по плечу: забавный ролик о том, как совместить карьеру и семью

Профессор Роберт Келли стал звездой Сети, а на забавный инцидент сразу же начали появляться видеопародии. Особо популярной стала версия телеведущих Джоно Прайора и Бена Бойса, которые представили вместо эксперта-мужчины женщину. За время серьезного интервью она успела покормить детей, приготовить ужин, погладить рубашку, найти второй носок мужа и даже обезвредить бомбу, пишет Lady.mail.ru.

Пользователи Сети отметили, что примерно так сейчас и выглядит среднестатистическая женщина, которая легко справляется не только с бытом, но и карьерой.