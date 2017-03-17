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Женщинам это по плечу: забавный ролик о том, как совместить карьеру и семью

Krasotka.ee
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ФОТО: скриншот

Вот уже несколько дней все мировые СМИ активно обсуждают забавный эпизод, случившийся в прямом эфире телеканала BBC. Во время скайп-связи в комнату с профессором-экспертом сначала ворвались его дети, а затем и жена, которая постаралась «незаметно» вынести малышей из поля зрения камеры.

Профессор Роберт Келли стал звездой Сети, а на забавный инцидент сразу же начали появляться видеопародии. Особо популярной стала версия телеведущих Джоно Прайора и Бена Бойса, которые представили вместо эксперта-мужчины женщину. За время серьезного интервью она успела покормить детей, приготовить ужин, погладить рубашку, найти второй носок мужа и даже обезвредить бомбу, пишет Lady.mail.ru.

Пользователи Сети отметили, что примерно так сейчас и выглядит среднестатистическая женщина, которая легко справляется не только с бытом, но и карьерой.

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