Чем меня удивили педиатры в США: опыт матери

Одна из авторов портала Deti.mail.ru Татьяна Манн рассказала, как лечат детей в Америке.
«За полтора года общения с американскими педиатрами в Чикаго, где родилась моя дочь, и Нью-Йорке, куда мы переехали впоследствии, я вывела для себя главное правило американской медицины: не напугай.
Нет, это не значит, что врачи в Штатах скрывают диагнозы или умаляют их серьезность – все с точностью до наоборот: на каждом приеме доктор проговаривает каждый свой шаг, даже если делает элементарные вещи. Такой подход дает родителями важное ощущение уверенности и максимальной осведомленности. На этом интересные особенности американской медицины не заканчиваются.
Американские педиатры принимают детей не в поликлиниках
Классическое медицинское учреждение в Америке называется практикой. Педиатрическая практика чаще всего располагается в обычном офисном здании – как правило, отличить ее от любого другого рабочего пространства можно по наличию игровой зоны у регистратуры и детским рисункам на стенах.
Врачи доступны круглые сутки
Нет, это не значит, что педиатр все время сидит в офисе практики и ждет, когда же к нему кто-то нагрянет. Все с точностью до наоборот: на рабочем месте врачи доступны довольно ограниченное время (у каждого педиатра свое расписание). Однако в любой хорошей практике есть дежурный доктор «на телефоне», который круглые сутки общается со всеми взволнованными родителями и либо сам дает рекомендации, либо соединяет с вашим педиатром. В некоторых практиках звонки в нерабочее время – платные ($20-40 за звонок).
Скорая — слишком дорогое удовольствие
911, американская версия скорой, может влететь в копеечку – от $400-600 или до пары тысяч долларов – даже при наличии хорошей страховки. Дело в том, что машины местной скорой оборудованы самыми современными средствами реанимации. Это действительно служба неотложной помощи, предназначенная не для того, чтобы дать жаропонижающее ребенку с температурой 39.5ºС (а заодно - и успокоительное родителям) или исполнять роль такси, которое отвезет в больницу. Вот почему 911 принято набирать только когда это в самом деле вопрос жизни и смерти.
В Америке не принято сбивать температуру
Даже 39.5ºС у ребенка, по мнению большинства американских врачей, – не повод для приема жаропонижающего. Весомая причина – очевидный дискомфорт, который доставляет ребенку жар: нетипичная слабость, нежелание есть, невозможность уснуть. Каждый случай индивидуален, и врачи рекомендуют в первую очередь ориентироваться именно на поведение и состояние малыша, а не на цифры на градуснике. В случае непонимания со стороны родителей педиатры напоминают: температура – признак того, что организм активно борется с вирусом, не нужно ему мешать.
Врач не приходит осматривать больного ребенка и не навещает здорового новорожденного
Если тебе нужно увидеть врача, ты не вызываешь его на дом, а едешь к нему сам даже с высокой температурой, – таковы в Штатах правила. Больного малыша примут в специальные «больные часы» в его практике без записи или же круглосуточно – в детской больнице. Здоровых младенцев точно так же приглашают в практику на регулярные «здоровые визиты» на 3-6 день жизни, в 2 недели, в 1 месяц, в 3 месяца, в полгода, в год и так далее.
Кстати, о новорожденных: они не знают, что такое диспансеризация
Если нет очевидных проблем, малыш общается только со своим врачом. Диспансеризация как явление в Америке отсутствует и для беременной женщины, и для ребенка. Считается, что педиатр в состоянии разглядеть проблемы, если они есть (и в этом случае врач, конечно, перенаправит пациента к профильному специалисту), а родители в силах пожаловаться на неочевидные отклонения, если они их беспокоят. Если же малыш здоров, зачем лишний раз подвергать его стрессу и таскать по обследованиям?
Прививки — личное дело родителей, но…
Там, где начинается твоя свобода выбора, не должна заканчиваться свобода выбора других, считают некоторые американские врачи. Не все педиатрические практики устанавливают столь жесткие правила, но в той, которую выбрали мы, к вопросу прививок подходят безапелляционно: с родителями, которые до шести месяцев не вакцинируют малыша по стандартному календарю без очевидных медицинских причин, проводят серьезную беседу, и в том случае, если она ни к чему не приводит, администрация практики предлагает подыскать для непривитого ребенка других врачей.
С похожими сложностями непривитые дети могут столкнуться и в детских садах, и школах – опять же каждое учебное заведение устанавливает собственные правила, и для тех, кто саботирует прививки, круг доступных садов и школ сужается.
Самый распространенный ответ врача – «расслабьтесь»
Может, нам просто повезло (хотя кто-то скажет обратное), но любимая фраза нашего педиатра: оставьте ребенка в покое, не напрягайтесь. Малышка не ходит в туалет пару дней, у нее появляется младенческое акне (которое у нас называют диатезом), внезапно поднимается температура, она спит всю ночь без перерыва на еду – просто оставьте ее в покое. Поначалу и с непривычки такая медицинская тактика может серьезно беспокоить молодых родителей, но со временем она демонстрирует свою работоспособность – и ты признаешь, что подобный подход не только имеет право на существование, но и экономит тонны ценных родительских нервов.
В Америке сложно заниматься самолечением
Почти все лекарства в Штатах продаются по рецепту. Ты не можешь сам назначить своему ребенку таблетки, рекомендованные интернетом, – в открытой продаже доступны лишь самые простые средства вроде жаропонижающих, конфет от кашля и противоаллергических препаратов, для всего остального требуется рецепт. Это создает определенные неудобства и заставляет тебя делать «лишние» движения (то есть «лишний» раз ходить к врачу). Но у такой системы есть и приятный бонус: страховая зачастую оплачивает лекарства, назначенные докторами.
Болеть без страховки в Штатах — разорение
Американская медицина – очень дорогая и запутанная система. Без страховки это фактически грабеж средь бела дня. Кажется, ни один пациент не способен разобраться в цифрах, которые он видит в счете после визита к врачу. Человека, не привыкшего к такой чехарде, бешеные нули за прием могут привести в состояние паники. Но часто стоит присмотреться – и ты понимаешь, что к стоимости $1000 за осмотр твоя страховая фирма получила скидку в $950, заплатила $40 сама и предлагает оплатить тебе $10. И жизнь (и здоровье) налаживается!»