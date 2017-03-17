Чем меня удивили педиатры в США: опыт матери

«За полтора года общения с американскими педиатрами в Чикаго, где родилась моя дочь, и Нью-Йорке, куда мы переехали впоследствии, я вывела для себя главное правило американской медицины: не напугай.

Нет, это не значит, что врачи в Штатах скрывают диагнозы или умаляют их серьезность – все с точностью до наоборот: на каждом приеме доктор проговаривает каждый свой шаг, даже если делает элементарные вещи. Такой подход дает родителями важное ощущение уверенности и максимальной осведомленности. На этом интересные особенности американской медицины не заканчиваются.

Американские педиатры принимают детей не в поликлиниках

Классическое медицинское учреждение в Америке называется практикой. Педиатрическая практика чаще всего располагается в обычном офисном здании – как правило, отличить ее от любого другого рабочего пространства можно по наличию игровой зоны у регистратуры и детским рисункам на стенах.

Врачи доступны круглые сутки

Нет, это не значит, что педиатр все время сидит в офисе практики и ждет, когда же к нему кто-то нагрянет. Все с точностью до наоборот: на рабочем месте врачи доступны довольно ограниченное время (у каждого педиатра свое расписание). Однако в любой хорошей практике есть дежурный доктор «на телефоне», который круглые сутки общается со всеми взволнованными родителями и либо сам дает рекомендации, либо соединяет с вашим педиатром. В некоторых практиках звонки в нерабочее время – платные ($20-40 за звонок).

Скорая — слишком дорогое удовольствие

911, американская версия скорой, может влететь в копеечку – от $400-600 или до пары тысяч долларов – даже при наличии хорошей страховки. Дело в том, что машины местной скорой оборудованы самыми современными средствами реанимации. Это действительно служба неотложной помощи, предназначенная не для того, чтобы дать жаропонижающее ребенку с температурой 39.5ºС (а заодно - и успокоительное родителям) или исполнять роль такси, которое отвезет в больницу. Вот почему 911 принято набирать только когда это в самом деле вопрос жизни и смерти.

В Америке не принято сбивать температуру

Даже 39.5ºС у ребенка, по мнению большинства американских врачей, – не повод для приема жаропонижающего. Весомая причина – очевидный дискомфорт, который доставляет ребенку жар: нетипичная слабость, нежелание есть, невозможность уснуть. Каждый случай индивидуален, и врачи рекомендуют в первую очередь ориентироваться именно на поведение и состояние малыша, а не на цифры на градуснике. В случае непонимания со стороны родителей педиатры напоминают: температура – признак того, что организм активно борется с вирусом, не нужно ему мешать.

Врач не приходит осматривать больного ребенка и не навещает здорового новорожденного

Если тебе нужно увидеть врача, ты не вызываешь его на дом, а едешь к нему сам даже с высокой температурой, – таковы в Штатах правила. Больного малыша примут в специальные «больные часы» в его практике без записи или же круглосуточно – в детской больнице. Здоровых младенцев точно так же приглашают в практику на регулярные «здоровые визиты» на 3-6 день жизни, в 2 недели, в 1 месяц, в 3 месяца, в полгода, в год и так далее.