Топ-пять женских сексуальных проблем

Сексуальная проблема номер один: "Я стесняюсь своего тела!"

И потому часть своей энергии, достойной куда лучшего применения, направляю на то, чтобы спрятать от мужчины свой неидеальный животик, пресловутую апельсиновую корку, маленькую (слишком большую, не "той" формы) грудь и т.д. и т.п. А про половые органы при полном свете и говорить нечего - стыд и срам! Непонятными в этом деле остаются два факта: если мужчина выбрал тебя, значит, не так уж и важно отличие твоей груди от эталонов женской красоты. И еще: как ты думаешь, почему мужчины так любят смотреть порнофильмы? Причин, конечно, много. Но чуть ли не самая главная - возможность увидеть все, что происходит, в деталях, крупным планом. Кстати, многие мужчины женские половые органы считают поразительно красивыми. Намек понят?

Сексуальная проблема номер два: мнимая фригидность

Этой опасности больше всего подвержены юные девочки, которые только начинают постигать азы сексуальной науки. Насмотревшись фильмов и начитавшись разных текстов, девушки с первого раза ждут от секса потрясающих сюрпризов. А эти сюрпризы могут не прийти не то что с первого раза, а даже и с десятого. Более того: сексологи утверждают, что к полной сексуальной гармонии многие пары приходят даже не на первом году семейной жизни. Поэтому не спеши записывать себя во фригидные!

Сексуальная проблема номер три: недостаточно быстрое возбуждение

А отсюда - недостаток смазки. В очень редких случаях недостаток естественной смазки обусловлен физиологическими нарушениями. В большинстве случаев причиной этого является плохая прелюдия. Что делать? Заставить мужчину относиться к тебе не хуже, чем он относится к себе. И хоть иногда начинать секс не в постели, а задолго до этого - с купленного по дороге домой букета цветов, с небольшого, совсем пустяшного, подарка, с первых комплиментов с порога. Запомни: в большинстве случаев недостаток естественной смазки - не твоя "вина", а мужчины.

Сексуальная проблема номер четыре: память о прошлом

Поработай над собой, если у тебя есть привычка вспоминать в постели своих бывших. Это здорово портит качество секса прежде всего для тебя. А если у тебя есть привычка рассказывать о своих бывших своим настоящим - это уже диагноз! А заодно - и приговор своей нынешней любви. Каждому мужчине хочется быть единственным и неповторимым. Он, конечно, не глупец, и подозревает, что у тебя есть своя личная история, но зачем же каждый раз железом по стеклу, а?

Сексуальная проблема номер пять: неумение жертвовать работой и домашними хлопотами ради счастливой сексуальной жизни

Да, в некотором смысле секс - это десерт. Но это не значит, что его можно откладывать на потом, потом, потом. Когда выслушаны все претензии начальства, героическим рывком преодолена дорога домой, приготовлен вкуснейший ужин и вымыта после него вся посуда. И что после всего этого оказывается в постели? Да-да, именно так: не "кто", а "что". Тело, лишенное сил. Неужели ранг секса в твоих глазах ниже, чем ранг чистой посуды? Если да, то нет вопросов, ты имеешь на это право и ни о какой "неполноценности" не может быть и речи. Люди разные. Просто в этом случае прочные отношения с мужчиной выстроить куда сложнее. А если секс для тебя все-таки важнее, то что ты до сих пор делаешь на этой кухне?