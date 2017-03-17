Queen Bee: секреты ухода за кожей от личного косметолога Бейонсе

Но все куда проще, чем мы можем думать. Не секрет, что за идеальной внешностью скрывается огромное количество сил и работы, которая длится не один месяц, но годы. Королева поп-хитов тщательно следит за своим распорядком дня и обладает целой системой похудения и ухода за собой, пишет Хочу.

Об этом и поделился личным косметолог "Королевы Би" Сир Джон Барнетт. Он рассказал о том, что входит ежедневный рацион певицы и ты знаешь, все оказалось слишком просто и очевидно.

Так, дотронуться до лица и тела Бейонсе может только один человек — визажист и амбассадор L'Oréal Paris, вышеупомянутый Сир Джон Барнет, который и поделился некоторыми секретами ухода за собой. Будем красивыми, как Бейонсе?

Просто начните с простых правил и со временем они перерастут в привычку. Таким образом уход за кожей — станет вашим хобби и приятным процессом во всех смыслах.

Визажист дает простые и, казалось бы, очевидные советы, но, согласись, далеко не каждый день мы умываемся по правилам или используем увлажняющий крем. Иногда, даже, о таких простых вещах стоит напоминать.

Крем под глаза — это удивительное средство, его следует наносить не только на зону глаз, но и на все лицо. Все дело в том, что в его составе присутствуют активные вещества, способные проникать в более глубокие слои кожи, что в результате усиливает кровообращение, разглаживает мелкие морщины и увлажняет. Однако прежде, чем менять свой стандартный уход, следует проконсультироваться у своего косметолога. В связи с высокой концентрацией питательных веществ могут забиться поры и появиться акне. Если вам все же можно использовать крем под глаза с другой целью, не торопитесь выбрасывать свой дневной крем. Он может послужить прекрасным средством для увлажнения зоны декольте и шеи, а также рук и ног.

Однако, светило косметологии просит всех помнить о том, что уход за собой не заканчивается на косметических процедурах: маски для лица, всевозможные пилинги и другие чудеса косметологических салонов не спасут, если ты ведешь неправильный образ жизни и "закусываешь" веганскую маску для лица шаурмой.

Так, Барнет справедливо замечает, что красота нашего организма идет изнутри, поэтому стоит задуматься о том, как же мы "выглядим" изнутри.

«Мой совет каждое утро выпивать стакан свежевыжатого сока из кудрявой капусты, в которой содержится огромное количество витамина К», - говорит косметолог

Витамин К отвечает за обменные процессы в организме, ускоряет метаболизм и восстанавливает клетки (способствует их скорейшей регенерации).