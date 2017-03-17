Что делать, если он не встает: причины и решения деликатной проблемы

Потенция имеет большое значение для каждого мужчины, поэтому при любых нарушениях и изменениях работы «лучшего друга» представители сильного пола начинают нервно курить и лишь некоторые из них бегут к врачу.
Конечно, нет ничего страшнее для мужчины, чем признаться в проблемах с потенцией, и большинство из представителей сильного пола обвиняют во всем партнершу, не желая искать настоящую причин, почему не стоит и обращаться к специалисту за квалифицированной помощью. Однако этот термин в последнее десятилетие не применяется в литературе и рассматривается устаревшим – вместо "импотенция" говорят о "нарушении эрекции" или об "эректильной дисфункции".
Эректильная дисфункция – это дисфункция эрекции, при которой объём полового члена мужчины, его твёрдость и прямота недостаточны для совершения полового акта, пишет Хочу.
Почему он не встает
Признанием проблемы слабой эрекции мужчины – это уже половина успеха. Так, например, если у мужчины перед половым актом был сильный стресс или волнение, он уставал на работе, не высыпался, раздражался, возникла конфликтная ситуация с женщиной или сексуальная несовместимость – это может стать причиной мужской слабости. Если устранить эти причины, эрекция снова будет в норме.
Психологический травмы тоже могут стать причиной эректильной дисфункции во время секса. Здесь не обязательны страхи и комплексы, связанные с сексуальными отношениями. Детские обиды, неуверенность в себе, зажатость, эмоциональные потрясения любого характера – все это может повлиять на мужское здоровье, когда в нужный момент у мужчины не встает. Убрать психологические барьеры можно с помощью психотерапевта или психолога – по-другому вылечить подобные проблемы с эрекцией члена никак.
Когда у мужа не стоит член и отсутствие эрекции сопровождается зудом, покраснением, болезненными ощущениями в области паха, дискомфортом при мочеиспускании, воспалении и другими неприятными симптомами – причина эректильной дисфункции в венерическом заболевании. Обнаружили подобные симптомы – незамедлительно обращайтесь к урологу или венерологу, которые после проведения диагностики назначат лечение и помогут восстановить и улучшить мужскую эрекцию.
Нарушение гормонального фона – одна из распространенных причин слабой эрекции у мужчин. Если закрались подозрения, что причина того, что не встает член именно в этом, есть смысл сдать анализ на уровень тестостерона. Поможет в этом эндокринолог, который проведет обследование и назначит терапию на повышение либидо. При нарушении гормонального фона кроме плохой эрекции у мужчины могут быть другие симптомы, среди которых: изменение тембра голоса; целлюлит в области ягодиц, бедер и груди; прекращение волос на теле и лице. Но эректильная дисфункция может стать единственным симптомом гормонального сбоя.
Болезнь сосудов (эндартериит, вневризма, варикоз, атеросклероз) – одна из распространенных причин в вопросе почему у мужчины не стоит пенис. Если у вас патологии во входящих артериях или выходящих венах, член встает редко и только после продолжительного возбуждения. При венозных повреждениях пенис встает быстро, но эрекция может пропасть в самый неподходящий момент. На здоровье сосудов также влияет наличие сахарного диабета.
Последствия неправильного приема лекарств тоже может повлиять на функцию полового члена. Дело в том, что некоторые вещества, входящие в состав медикаментов блокируют работу половых гормонов, нарушают общий гормональный баланс. Но при тяжелых заболеваниям приходится делать нелегкий выбор – пить лекарство или заниматься сексом. Уж, наверное, лучше перетереть некоторое время и вылечиться, чем удовлетворять женщину в ущерб своего здоровья.
Что делать, если не стоит
Чтобы решить проблему эректильной дисфункции, можно пойти по нескольким путям:
Отказаться от вредных привычек и курения;
Повысить физическую активность;
Начать правильно питаться;
Медикаментозное лечение эрекции;
Устранение патологии из-за которой вызвано снижение половой функции.
Как усилить эрекцию – для достижения наилучшего результата, подходите к повышению эрекции комплексно, не ограничивайтесь только одним пунктом, а комбинируйте их, «окружая» проблему со всех сторон, не давая ей ни единого шанса. Так, вы можете значительно улучшить работу половой системы, отказавшись от курения и наркотиков, минимизировав употребление спиртного. Особым условием выздоровления становится полноценный отдых – сон не менее 8 часов в сутки. Пересмотрите свои взгляды на жизнь: избавьтесь от ненужных стрессов (мы уверены, что больше половины проблем, окружающих вас, не стоят даже толику переживаний).
Ни к чему хорошему не приведет малоподвижный образ жизни – ничего удивительного, если мужчина целый день сидит за компьютером и старается лишний раз не обременять себя лишними телодвижениями, что у него все упало и вставать не хочет. Чаще гуляйте, запишитесь в бассейн или спортзал. Если финансовые возможности не позволяют, лишний раз пройдитесь, вместо того, чтобы проехать 2-3 остановки на автобусе. До магазина тоже можно сходить пешком, а не на машине (если, конечно, ближайший доступ к магазину не находится в 20 км от вашего дома).
На питание тоже стоит обратить внимание для улучшения эрекции или предотвращения ранней импотенции. Все эти фастфуды, консервы, беляши, полуфабрикаты, жирные и жареные блюда еще никому пользы не приносили, зато вреда – сколько угодно. Перейдите на нормальное питание: ешьте больше творога, мяса, рыбы, яиц, бобовых, овсянки, печени, тыквенных семечек, грибов, чеснока, морепродуктов, зелени, хлеба с отрубями, маслины, орехов, фруктов (особенно цитрусовых) и овощей.
Если уж дело совсем плохо и у парня не стоит, нужно прибегать к медикаментозному лечению. Бездумно глотать таблетки, только потому что их разрекламировал известный актер по телевизору или вы услышали о чудодейственном лекарстве по радио, или прочитали в газете, что какая-то супер-мега-крутая организация разработала уникальный состав таблеток, которые справляются с самыми запущенными случаями импотенции. В любом случае придется идти к врачу, сдавать анализы, обследоваться, найти причину, почему не встает, а уже потом получать у врача рецепт с рекомендациями и идти в аптеку.
Среди самых популярных лекарственных препаратов у мужчин являются Левитра, Виагра и Сиалис. Таблетки действуют по одному принципу – усиливают кровоток к половому члену, воздействия на сосуды. Средства вполне оправдали свое назначение и эффективно справляются с проблемой, когда у мужчины не встает, но не во всех случаях. Результата от них не будет, если эректильная дисфункция вызвана психологическими проблемами или заболеванием.