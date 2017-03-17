Что делать, если он не встает: причины и решения деликатной проблемы

Конечно, нет ничего страшнее для мужчины, чем признаться в проблемах с потенцией, и большинство из представителей сильного пола обвиняют во всем партнершу, не желая искать настоящую причин, почему не стоит и обращаться к специалисту за квалифицированной помощью. Однако этот термин в последнее десятилетие не применяется в литературе и рассматривается устаревшим – вместо "импотенция" говорят о "нарушении эрекции" или об "эректильной дисфункции".

Эректильная дисфункция – это дисфункция эрекции, при которой объём полового члена мужчины, его твёрдость и прямота недостаточны для совершения полового акта, пишет Хочу.

Почему он не встает

Признанием проблемы слабой эрекции мужчины – это уже половина успеха. Так, например, если у мужчины перед половым актом был сильный стресс или волнение, он уставал на работе, не высыпался, раздражался, возникла конфликтная ситуация с женщиной или сексуальная несовместимость – это может стать причиной мужской слабости. Если устранить эти причины, эрекция снова будет в норме.

Психологический травмы тоже могут стать причиной эректильной дисфункции во время секса. Здесь не обязательны страхи и комплексы, связанные с сексуальными отношениями. Детские обиды, неуверенность в себе, зажатость, эмоциональные потрясения любого характера – все это может повлиять на мужское здоровье, когда в нужный момент у мужчины не встает. Убрать психологические барьеры можно с помощью психотерапевта или психолога – по-другому вылечить подобные проблемы с эрекцией члена никак.

Когда у мужа не стоит член и отсутствие эрекции сопровождается зудом, покраснением, болезненными ощущениями в области паха, дискомфортом при мочеиспускании, воспалении и другими неприятными симптомами – причина эректильной дисфункции в венерическом заболевании. Обнаружили подобные симптомы – незамедлительно обращайтесь к урологу или венерологу, которые после проведения диагностики назначат лечение и помогут восстановить и улучшить мужскую эрекцию.

Нарушение гормонального фона – одна из распространенных причин слабой эрекции у мужчин. Если закрались подозрения, что причина того, что не встает член именно в этом, есть смысл сдать анализ на уровень тестостерона. Поможет в этом эндокринолог, который проведет обследование и назначит терапию на повышение либидо. При нарушении гормонального фона кроме плохой эрекции у мужчины могут быть другие симптомы, среди которых: изменение тембра голоса; целлюлит в области ягодиц, бедер и груди; прекращение волос на теле и лице. Но эректильная дисфункция может стать единственным симптомом гормонального сбоя.

Болезнь сосудов (эндартериит, вневризма, варикоз, атеросклероз) – одна из распространенных причин в вопросе почему у мужчины не стоит пенис. Если у вас патологии во входящих артериях или выходящих венах, член встает редко и только после продолжительного возбуждения. При венозных повреждениях пенис встает быстро, но эрекция может пропасть в самый неподходящий момент. На здоровье сосудов также влияет наличие сахарного диабета.

Последствия неправильного приема лекарств тоже может повлиять на функцию полового члена. Дело в том, что некоторые вещества, входящие в состав медикаментов блокируют работу половых гормонов, нарушают общий гормональный баланс. Но при тяжелых заболеваниям приходится делать нелегкий выбор – пить лекарство или заниматься сексом. Уж, наверное, лучше перетереть некоторое время и вылечиться, чем удовлетворять женщину в ущерб своего здоровья.