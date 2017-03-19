Человек под властью картинки

Ее творчество – на грани технологии и искусства, главный инструмент – фотошоп, а скульптуры и инсталляции– отпечатанные на алюминиевых пластинах фотоколлажи – отражают нашу сегодняшнюю жизнь.

Катю Новичкову иногда называют кометой на небосклоне эстонского современного искусства. Она выросла в таллиннском районе Ласнамяэ, где ходила в студию известного художника Валерия Смирнова, изучала семиотику в Тарту, закончила факультет графики института Сандберг в Амстердаме и стала художником в Европе.

- В какой технике вы работаете?

- Это что-то между цифровыми технологиями и такими традиционными жанрами искусства, как скульптура и инсталляция. Я работаю с фотографиями как с красками: делаю коллажи в фотошопе. И эти цифровые зарисовки распечатываю на алюминиевых пластинах и вырезаю – так получается скульптура.

- Почему именно такая техника?

- Когда идете в кинотеатр, вы видите рекламные плакаты или вырезанные стенды – они привлекают внимание к фильму или герою, и это работает. Людей притягивают сильные изображения, на этом строится реклама и маркетинг.

Я решила проверить, сработает ли идея рекламного стенда в формате музея. И с самого начала мои скульптуры стали привлекать внимание людей. То, как современный мир визуальной рекламы действует на человека, – один из главных вопросов моей практики как художника.

- Вы приблизились к ответу на этот вопрос?

- В последние годы визуальная информация имеет колоссальную власть. Все, что распространяется как популярное изображение, очень сильно влияет на политику, на умы, на ощущения людей. Мне кажется, все основные проблемы в мире будут из-за фотографии. И я вижу свою роль как диагноста. Я хочу понять, как это происходит. Понять буквально на молекулярном уровне.

О том, как Катя стала художником, какой будет ее выставка в павильоне Эстонии на Венецианской биеннале, как наше общество связано с машинами и технологиями – обо всем этом читайте в полной версии интервью в мартовском номере журнала «Яна».