Фото: Reserved представил новую коллекцию

В женской коллекции изящно переплетаются спортивный и будуарный стили, а в мужской – спортивный и милитари. Стоит заметить, что фотографии рекламной кампании не подвергались редактированию.

Так, главным трендами в женское моде Reserved представил: пижамный костюм, облегающие платья, полосатые ткани, ретро-пальто и плащи, кружево и прозрачный силуэт.

А в мужской коллекции преобладают: милитари, уличный стиль и нарочито повседневный стиль.