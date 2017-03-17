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Фото: Reserved представил новую коллекцию

Krasotka.ee
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Известный бренд одежды Reserved  представил новую коллекцию, главной чертой которой стал стиль унисекс.

В женской коллекции изящно переплетаются спортивный и будуарный стили, а в мужской – спортивный и милитари. Стоит заметить, что фотографии рекламной кампании не подвергались редактированию.

Так, главным трендами в женское моде Reserved представил: пижамный костюм, облегающие платья, полосатые ткани, ретро-пальто и плащи, кружево и прозрачный силуэт.

А в мужской коллекции преобладают: милитари, уличный стиль и нарочито повседневный стиль.

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