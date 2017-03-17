Фото: Reserved представил новую коллекцию
17. март 2017 15:35
Известный бренд одежды Reserved представил новую коллекцию, главной чертой которой стал стиль унисекс.
В женской коллекции изящно переплетаются спортивный и будуарный стили, а в мужской – спортивный и милитари. Стоит заметить, что фотографии рекламной кампании не подвергались редактированию.
Так, главным трендами в женское моде Reserved представил: пижамный костюм, облегающие платья, полосатые ткани, ретро-пальто и плащи, кружево и прозрачный силуэт.
А в мужской коллекции преобладают: милитари, уличный стиль и нарочито повседневный стиль.