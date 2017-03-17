Как перестать жить гражданским браком: пять способов

Пять работающих способов ускорить свадьбу:

1. Сделай окончательный выбор

Психологи называют гражданский брак “недовыбранностью“. Это значит, что один или оба партнера еще окончательно не определились, что хотят связать свою жизнь именно с этим человеком. Возможно, это просто страх перед серьезными обязательствами, а официальный брак – это все-таки ответственность. Задай себе вопрос: “Это действительно тот мужчина, с которым я хочу быть до конца своих дней и в горе, и в радости?“. Если ответ положительный, действуй!

2. Подготовься к возможному финалу

Как бы это ни было больно и неприятно, всегда есть вероятность, что отношения закончатся. Если вы поймете, что хотите от этих отношений разных вещей, пора расставаться, пишет Ivona.bigmir.net.

3. Отпусти навязчивую идею о свадьбе

Иногда это лучший вариант из всех возможных вариантов. Просто прекрати об этом говорить и даже думать. Научись ценить то, что имеешь на сегодняшний день. Мужчины тонко чувствуют это, и чем больше ты будешь давить на него со свадьбой, тем сильнее может быть сопротивление. Но как только он увидит, что ты чувствуешь себя свободной и счастливой, он испугается, что однажды ты упорхнешь в поисках более решительного избранника.

4. Отправься одна в небольшое путешествие

Без подруг, без родственников, без любимого. Это очень эффективный шаг. Во-первых, твой мужчина вспомнит, каково это, когда тебя нет рядом, успеет соскучиться и понять, какая ты лапушка. Во-вторых, это поможет тебе переосмыслить многие вещи. Пофлиртуй немного, почувствуй себя желанной, и вернись домой наполненная женской энергией, уверенностью в себе и гармонией. Вот увидишь, любимый тебя больше от себя не отпустит.

5. Поживите отдельно

Гражданский брак – это очень удобно для мужчины. Он получает все блага совместного сожительства при минимуме обязательств. Поговори с ним открыто и скажи, что вам нужно немного пожить отдельно. Пусть он поймет, что ты скрашиваешь его жизнь, тогда ему будет проще решиться на брак. С другой стороны, может случиться так, что он в итоге так и не попытается вернуть тебя. В таком случае возникает вопрос: а зачем человек, который абсолютно не дорожит тобой и твоим присутствием?