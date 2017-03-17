Десять вещей, которые раздражают мужчин в женском поведении

Что раздражает мужчин в женском поведении:

1. Голос ребенка

Никогда, слышишь, никогда не разговаривай с ним голосом маленькой девочки, коверкая при этом слова. От такого мужчина съеживается внутри, ему хочется бежать и предупредить всех парней в округе, что ты немного не в себе, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Молчаливость

Если ты постоянно молчишь и ему не о чем с тобой говорить, то мужчина очень скоро потеряет к тебе интерес. Собственно, это и неплохо: вероятно, у вас просто нет общих тем для разговоров и вам совсем не по пути.

3. Женщина-ребенок

Многие девушки любят надуть губки, выдавить слезу, топнуть ножкой, когда им что-то не нравится. Им кажется, что они выглядят мило, как маленькие капризные принцессы, прихоти которых должны выполняться просто потому, что они ДЕВОЧКИ. Но нет, это не мило, так что не надо так делать.

4. Губы

“Дак-фейс“, “губки бантиком“ и прочие манипуляции со ртом не кажутся мужчинам милыми. Веди себя естественно, это самый верный путь завоевать его интерес.

5. Боязнь высказывать мнение

Многие девушки ошибочно полагают, что мужчины боятся женщин, которые имеют собственное мнение. Запомни: никто, будь то мужчина, или женщина, не пользуется успехом в обществе, если у него “нет позвоночника“.

6. Попытка утаить обиду

Он явно видит, что ты чем-то недовольна, но на его вопрос ты отвечаешь: “Нет, все хорошо“. Это “все хорошо“ настолько раздражает мужчин, что ты себе даже представить не можешь. Есть обида – не держи это в себе, скажи, как все обстоит на самом деле.

7. Неприступная крепость

Этот пункт присутствует в списке вовсе не для того, чтобы призвать тебя отдаться ему на первом или втором свидании. Но ты тоже должна понимать, что томиться и ухаживать за тобой месяцами будет не каждый. В конце концов терпение может лопнуть и парень просто прекратит попытки “взять неприступную крепость“.

8. Разговоры о том, какие мужики козлы

Рассказывая о том, какие все кругом придурки, ты можешь нехило перегнуть палку, и парень причислит себя к ряду твоих врагов. Пытаться привлечь парня и при этом рассказывать ему о том, настолько бесполезен и примитивен его пол – не самая лучшая идея. Наш совет – если ты настолько враждебно относишься к мужчинам, просто избегай их.

9. Притворство

Многие люди пытаются приукрасить свои достоинства, и это не только девушек касается. Знай, что маска, которую ты так усердно лепишь себе на лицо, рано или поздно спадет, и перед ним предстанет обнаженная суть твоей личности. Шило в мешке не утаишь, так что никогда не начинай знакомство и отношения с вранья.

10. Женщина-катастрофа

Если ты ведешь себя вызывающе, у тебя все валится из рук, ты вечно опаздываешь, в твоем доме творится хронический беспорядок, а в жизни – хронический хаос, то это, скорее всего, далеко не каждому мужчине понравится. Соберись и постарайся упорядочить свою жизнь, тебе это пойдет на пользу.