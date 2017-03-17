Когда лучше всего начинать худеть

1. Весной

Весна – время пробуждения всего живого. С приходом весны в организме человека ускоряются обменные процессы, и даже небольшая корректировка калорийности рациона сразу становится заметной, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Когда счастлива

На фоне повышенного содержания в организме гормонов счастья (эндорфинов) худеть гораздо легче. А уровень этих гормонов, в свою очередь, повышается с увеличением светового дня. Кроме того, с уходом холодов гормональная система начинает меньше вырабатывать гормона кортизола, который отвечает, в частности, за откладывание жира в области живота. Зато начинает увеличиваться выработка гормона тестостерона, который борется с жиром.

3. Убывающая луна

Абсолютно все жидкости (реки, моря, океаны, сок в растениях и кровь в организме) подчиняются влиянию Луны. Хочешь похудеть – садись на диету на убывающей Луне. Как раз в это время все органы и системы настроены на избавление от всего “лишнего“ и очень охотно соглашаются сжигать жир и выводить токсины.

4. Менструальный цикл

Лучший период для похудения – с 4 по 14 день цикла. После завершения менструации в организме начинается процесс активной подготовки новой яйцеклетки к оплодотворению. Скорость обменных процессов в это время повышена, окислительные процессы в жировой ткани также происходят более активно. Уменьшай в эти дни калорийность своего дневного рациона, нагружай мышцы физическими упражнениями и худей. В то же время, с 14 дня цикла до первого дня месячных худеть будет сложно, так как в этот период организм готовится к беременности и очень неохотно расстается с жиром. Избегай в это время десертов и прочих кулинарных излишеств – каждая лишняя калория немедленно превратится в жир и отложится в характерных местах.