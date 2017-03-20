Должен ли муж дарить подарок на рождение ребенка?

После рождения малыша некоторые мамы получают не только цветы, но и более ценные подарки – кольца с бриллиантами, шубы, машины… Другим ничего не дарят, и они не в обиде, ведь самый главный подарок – это ребенок. Журналист Ольга Выходченко спросила, что думают по этому поводу сами женщины, и узнала мнение психолога.
Буквально на днях я стала свидетелем яростного спора двух мам (обе – мои подруги). Все началось с того, что Жанна похвасталась новыми сережками с изумрудами. Оказалось, их подарил ей муж на день рождения сына, пишет Deti.mail.ru.
– Но ведь ты родила сына два года назад, и это его день рождения, а не твой! Тебе-то за что подарок? – недоумевала вторая подруга.
– Как за что? Я вынашивала, я рожала, мне было больно и тяжело. Это дань уважения и знак его любви, – без колебаний ответила Жанна.
Девочки еще долго спорили, но так и не пришли к какому-то однозначному ответу на вопрос, должен ли муж дарить подарок после родов и в последующие дни рождения ребенка.
Сказать по правде, здесь мне больше всего неприятно само слово «должен». Материнство, конечно, подвиг, но это не значит, что все окружающие одномоментно впадают в долги: помогать, одаривать, восхвалять и всячески ублажать новоиспеченную мать. Ее ведь никто не заставлял беременеть и рожать. Во всяком случае мы не рассматриваем такие случаи.
С другой стороны, беременность, роды, грудное вскармливание – это действительно тяжелый труд. Труд, который, кроме удовольствия и счастья, приносит усталость, боль, а кому-то – и проблемы со здоровьем… Так что вполне логично, что за все это, и просто как знак любви и внимания молодая мама получает подарок.
Мне стало интересно, что об этом думают другие женщины, и я провела мини-опрос среди знакомых и подруг. В итоге оказалось, что очень многие из них даже не слышали о такой традиции и в лучшем случае получили букет при выписке из роддома.
«Почему муж должен меня одаривать? Я очень хотела малыша, и муж мне его подарил. Кроме того, он немало натерпелся от меня во время беременности и родов. Когда мне было особенно трудно, он всегда помогал – мог и ребенка спать уложить, и полы помыть. Я считаю это гораздо более ценным подарком, чем какая-то безделушка», – вот мнение одной из мам, и с ней солидарны больше половины опрошенных.
Другая часть мам, не получавших никаких подарков, настроена менее оптимистически.
«Мой муж считает рождение детей чем-то самим собой разумеющимся. Мол, женщины столетиями рожали, и в этом нет ничего особенного. Естественно, ни о каких подарках речи не идет. Когда я заикнулась о цветах, он только пожал плечами и сказал: «Не знал, что ты счастье вениками меряешь». Мне было очень обидно, но что поделать? В остальном он прекрасный отец, мы живем в достатке», - прокомментировала Елена.
Традиция подобных презентов стала более-менее популярной последние пять-десять лет и, скорее всего, пришла к нам из восточных стран, где после рождения ребенка муж дарит жене ювелирное украшение. Впрочем, и для некоторых российских семей эта традиция не нова.
«Мой папа всегда дарил маме цветы на мой день рождения, первым делом поздравлял ее, и только потом праздник начинался для меня. В семье мужа такой традиции не было, но он видел, как мне это нравится. Теперь на каждый день рождения нашего сына я получаю букет своих любимых хризантем», - сказала Алла.
«А мне кажется, все зависит от воспитания. Некоторым мужчинам отцы объяснили, что баловать любимую женщину – это нормально! Подарить подарок без повода, а уж тем более, если повод есть – дело обычное и приятное для обоих. Когда меня спрашивают, что я сама подарила мужу, я не знаю, что ответить. В моем мире муж ухаживает за женой, балует и лелеет ее. А жена дарит тепло, заботу, нежность. Как бывает иначе, я не знаю и знать не хочу. После выписки из роддома муж подарил мне годовой абонемент в салон красоты (по моей просьбе), а на каждый день рождения сына дарит цветы и милые ювелирные безделушки: то брошь, то подвеску на браслетик в виде детской ножки. Все это очень мило и приносит мне много радости», - говорит Елена.
Мое личное мнение: это хорошая идея. И дело не в самом подарке и не в количестве потраченных на него денег. Это просто еще один способ сделать приятное любимой жене – маме сына или дочери. Сказать ей спасибо, показать, что ее усилия заметны и очень ценны.
Расставить точки над «i» в этом вопросе я попросила семейного психолога Наталью Ермакову.
«Давайте начнем с того, что все люди – и мужчины, и женщины очень разные, – говорит Елена. – Понятия любви, радости, благополучия у них тоже сильно отличаются. Залог счастья в семье – это прежде всего стремление давать друг другу не то, что вы сами считаете правильным, а то, что хочется вашему любимому человеку. Если жена хочет букет белых роз на выходе из роддома, то какая разница, что вы считаете цветы просто веником? Если женщине обидно и, скажем честно, завидно смотреть на мам с подарками, но какой смысл в том, чтобы пойти на принцип и ничего не дарить? Впрочем, это обоюдный «договор». Мужчина вправе рассказать, чего бы ему хотелось, что в его понимании значит быть любимым и счастливым. С таких «переговоров» и начинается путь навстречу друг к другу, способный преодолеть пропасть, которая очень часто разделяет самых близких людей».
В комментариях расскажите, что вы думаете по этому поводу. Дарил ли вам муж подарок на день рождения ребенка и если да, то какой?