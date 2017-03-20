Должен ли муж дарить подарок на рождение ребенка?

Буквально на днях я стала свидетелем яростного спора двух мам (обе – мои подруги). Все началось с того, что Жанна похвасталась новыми сережками с изумрудами. Оказалось, их подарил ей муж на день рождения сына, пишет Deti.mail.ru.

– Но ведь ты родила сына два года назад, и это его день рождения, а не твой! Тебе-то за что подарок? – недоумевала вторая подруга.

– Как за что? Я вынашивала, я рожала, мне было больно и тяжело. Это дань уважения и знак его любви, – без колебаний ответила Жанна.

Девочки еще долго спорили, но так и не пришли к какому-то однозначному ответу на вопрос, должен ли муж дарить подарок после родов и в последующие дни рождения ребенка.

Сказать по правде, здесь мне больше всего неприятно само слово «должен». Материнство, конечно, подвиг, но это не значит, что все окружающие одномоментно впадают в долги: помогать, одаривать, восхвалять и всячески ублажать новоиспеченную мать. Ее ведь никто не заставлял беременеть и рожать. Во всяком случае мы не рассматриваем такие случаи.

С другой стороны, беременность, роды, грудное вскармливание – это действительно тяжелый труд. Труд, который, кроме удовольствия и счастья, приносит усталость, боль, а кому-то – и проблемы со здоровьем… Так что вполне логично, что за все это, и просто как знак любви и внимания молодая мама получает подарок.

Мне стало интересно, что об этом думают другие женщины, и я провела мини-опрос среди знакомых и подруг. В итоге оказалось, что очень многие из них даже не слышали о такой традиции и в лучшем случае получили букет при выписке из роддома.

«Почему муж должен меня одаривать? Я очень хотела малыша, и муж мне его подарил. Кроме того, он немало натерпелся от меня во время беременности и родов. Когда мне было особенно трудно, он всегда помогал – мог и ребенка спать уложить, и полы помыть. Я считаю это гораздо более ценным подарком, чем какая-то безделушка», – вот мнение одной из мам, и с ней солидарны больше половины опрошенных.

Другая часть мам, не получавших никаких подарков, настроена менее оптимистически.

«Мой муж считает рождение детей чем-то самим собой разумеющимся. Мол, женщины столетиями рожали, и в этом нет ничего особенного. Естественно, ни о каких подарках речи не идет. Когда я заикнулась о цветах, он только пожал плечами и сказал: «Не знал, что ты счастье вениками меряешь». Мне было очень обидно, но что поделать? В остальном он прекрасный отец, мы живем в достатке», - прокомментировала Елена.

Традиция подобных презентов стала более-менее популярной последние пять-десять лет и, скорее всего, пришла к нам из восточных стран, где после рождения ребенка муж дарит жене ювелирное украшение. Впрочем, и для некоторых российских семей эта традиция не нова.