Почему вам хочется помочиться во время секса

Вы чувствуете боль

Если дискомфорт становится настолько сильным, что вам трудно продолжать, возможно, вам действительно нужно пописать. Идите в ванную (и дождитесь, когда ваше влагалище вернется в нормальное состояние, если вам это нужно), и посмотрите, станет ли после этого легче.

Странные ощущения

Стимуляция точки G может быть настолько интенсивной, что может спровоцировать желание сходить с туалет. Поместите палец или игрушку во влагалище, нажмите на верхнюю стенку и погладьте, чтобы расслабить мышцы тазового дна. Используйте большое количество смазки, чтобы свести к минимуму дискомфорт.

Вы немного напуганы

Часто дискомфорт, который мешает людям продолжать секс, когда они начинают чувствовать, что должны помочиться, больше эмоциональный, чем физический. Может быть, вы боитесь, что описаете своего партнера, или опасаетесь, что это указывает на какую-то проблему. Но если физически вам комфортно в это время, подложите под себя полотенце и продолжайте половой акт.