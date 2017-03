Десять неожиданных вещей, которые заставляют мужа хотеть вас

1. Называйте его по имени

Научно доказано, что звук собственного имени — самое приятное для любого человека. А когда имя произносится нежным голосом любимой, оно становится настоящим магнитом для мужчины, пишет Marketium.ru.

2. Посмотрите на него пристально

Только так, чтобы во взгляде читалось не “когда ты уже прибьешь полку?”, а интерес к нему. Еще на стадии знакомства взгляд играет большую роль в появлении флюидов. Зрительный контакт — очень сильное оружие. Посмотрите на него, сосчитайте до трех, потом отведите взгляд — и снова. Сто против одного, что он задастся вопросами и начнет искать ответы…

3. Испытайте его

Попросите мужчину сделать что-нибудь, что потребовало бы его переступить через себя, выйти из зоны комфорта, а заодно намекните, что вы абсолютно уверены в его победе. Может, пусть вспомнит былые годы и опять по пожарке с цветами в окно?

4. Излучайте уверенность

Это уже вопрос к вам… Уверенность привлекает, зажигает, восхищает. Но только не самоуверенность и не высокомерие, а такое молчаливое убеждение, что рядом с вашим мужем находится великолепная женщина. Мужчины чувствуют и понимают такое без слов…

5. Не стесняйтесь пота

Капельки пота на коже — самый сильный естественный афродизиак из возможных. В этом нет ничего отвратительного, даже наоборот. Так что вперед заниматься на тренажере!

6. Найдите свою страсть

В мужском понимании нет ничего более привлекательного, чем увлеченная женщина. Когда она что-то делает со страстью и душой, отдавая все силы такому делу, она выглядит желанной в его глазах.

7. Легкий беспорядок на голове

Этому приемчику стоит поучиться у итальянок и француженок. Небрежный, но элегантный пучок, слегка растрепавшаяся коса, укладка, словно вы только из постели. Все это делает женщину более естественной, пойманной в неожиданный момент, и от этого только еще более прекрасной…

8. Улыбайтесь и смейтесь

Есть такая песня у Бруно Марса “Just the way you are” (Такая, какая ты есть), и в этой песне есть строчки: “Her laugh, her laugh. She hates but I think it’s so sexy,” (А ее смех, ее смех. Она не любит его, но мне он кажется таким сексуальным).Улыбка украшает женщину, сколько бы лет ей ни было, а искренний звонкий смех заражает живостью и веселостью.

9. Открывайтесь

Даже на домашнем платье нужно делать декольте. Ваш муж знает, насколько нежна и в то же время уязвима ваша прекрасная шейка. Скользя глазами по локонам, по лицу, он непременно бросит взгляд и на нее. И захочет вас поцеловать.