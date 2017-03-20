Диетологи назвали новую норму овощей и фруктов

Ежедневное потребление овощей и фруктов должно составлять до 10 порций в день (800 граммов). Данная рекомендация была озвучена учеными из Имперского колледжа в Лондоне, пишет Medikforum.ru.

Британскими специалистами были проанализированы данные, полученные в 95 исследованиях с участием в них почти 2 миллионов человек. В результате они сделали вывод, что 10 порций овощей и фруктов, съедаемых людьми ежедневно, эффективнее всего снижали риск возникновения сердечных приступов, инсультов, онкологических болезней и преждевременной смерти.

«Существует несколько потенциальных механизмов, благодаря которым фрукты и овощи имеют такие важные преимущества для здоровья. Так, свежие растительные продукты могут уменьшить уровни холестерина и кровяного давления, а также улучшить состояние кровеносных сосудов. Кроме того, овощи и фрукты содержат большое количество компонентов, которые купируют процесс повреждения ДНК, и благоприятно воздействуют на кишечную микрофлору», - объяснили эксперты необходимость есть овощи и фрукты.