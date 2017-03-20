Шесть вещей, которые вам не скажет ваш гинеколог, но очень хотел бы

Мы разузнали, что гинекологи думают по поводу самых распространенных женских страхов и заблуждений.

1. «Нам на самом деле все равно, сделали вы эпиляцию «там» или нет»

Наверняка у вас хотя бы раз было подобное: вы внезапно вспоминаете, что завтра у вас прием у гинеколога, и сломя голову бросаетесь делать эпиляцию. Почему-то многие дамы уверены, что наличие или отсутствие волос в деликатной зоне – это первое, на что смотрит врач. Но это миф, как утверждают сами врачи. Они профессионалы своего дела, им важно удостовериться, что с вашим женским здоровьем все в порядке, а если это не так, они во что бы то ни стало пытаются выяснить причину недомогания, зуда и т. д. Сделали вы эпиляцию или нет – это последнее, что волнует врача, уж поверьте, пишет Marketium.ru.

2. «И вам не стоит беспокоиться о запахе»

Многие женщины по-настоящему волнуются из-за возможного появления запаха там. Однако сами врачи уверяют, что практически не обращают на него внимания. То есть, конечно, они заподозрят неладное, если запах «там» очень специфичен и указывает на признаки того или иного заболевания. Иными словами, к запаху, как и к эпиляции, они подходят с сугубо профессиональной точки зрения. Поэтому не нужно кидаться принимать десятый душ за день, если у вас скоро состоится прием. Наоборот, вы смоете всю флору, и анализы быть недостоверны.

3. «Не откладывайте прием из-за менструации»

Если вы неправильно рассчитали дни предстоящей менструации и записались на прием к врачу, а эти дни внезапно наступили, не обязательно откладывать визит в больницу, особенно если ситуация требует скорейшего осмотра. Эти дни никак не повлияют на консультацию с врачом. Более того, наука продвинулась так далеко, что аппаратура умеет «отличать» менструальную кровь от цервикальных клеток. Сами гинекологи не раз признавались, что менструация – не повод для переноса приема. А если вы думаете, что врачу будет неприятно вас осматривать, подумайте, каково ему, к примеру, принимать роды?

4. «Да, вы должны сообщать нам, если у вас «там» зуд»

Многие женщины стесняются говорить врачу о том, что в интимном месте они испытывают зуд. Очень зря, поскольку тем самым они сами запускают возможную болезнь. Дело в том, что некоторые заболевания вначале протекают довольно бессимптомно и проявляются лишь зудом. Если вы не сообщили гинекологу о неприятных ощущениях, а на вопрос, беспокоит ли вас что-то, ответили отрицательно, то как врач может догадаться, что вам нужно сдать определенные анализы? Не умалчивайте проблемы, лучше сообщайте врачу все, что вас беспокоит.

5. “Нет единого средства контрацепции, подходящего всем женщинам одинаково”

Разным женщинам подходят разные средства контрацепции, и только гинеколог может подобрать для вас эффективные контрацептивы. Но большая часть гинекологов считает, что лучшее средство предохранения – внутриматочная контрацепция. Почему? Это безопасно, долгосрочно и эффективно. Кроме того, недавние исследования показали, что спираль не только уменьшает кровотечение во время менструации, но и помогает предотвратить риск возникновения рака матки.

6. «Мы хотим знать о вашей сексуальной жизни исключительно в профессиональных интересах»

Не смущайтесь, когда вас спрашивают, сколько партнеров у вас имеется на данный момент, какой вид секса вы предпочитаете и какой вы сексуальной ориентации. Это не праздное любопытство, не стоит лгать и не договаривать. Зная вас больше, доктор сможет сделать выводы, возможно, отправит на дополнительные анализы и исследования. Это делается исключительно для вашего блага, а не потому, что гинекологу захотелось с вами поговорить по душам.