Фото: парикмахер помогла женщине, которая полгода не расчесывала и не мыла волосы

«Я работаю в салоне. Около месяца назад я увидела женщину, которая подбирает для себя средства по уходу за волосами. Когда я спросила клиентку, нужна ли ей помощь, та рассказала мне свою историю. Женщина страдала глубокой депрессией и не вставала с постели шесть месяцев. Как вы понимаете, она не мыла и не расчесывала волосы полгода! Женщина собрала волосы в “гульку”, но даже так было видно их плачевное состояние. Они были похожи на камень на затылке! Мы договорились о встрече на следующий день, но она не пришла. Спустя две недели женщина перезвонила мне и назначила еще одну встречу. Она снова не пришла. В этот момент я поняла, что действительно хочу помочь ей.

Сегодня, когда эта женщина вновь зашла в салон и спросила, могу ли я ей помочь, я тут же ответила: “Да”! Мне было все равно, как долго процедура продлится, потому что я намеревалась показать женщине отличный результат! Ей хотелось сохранить длину волос, хотя самым лучшим решением было бы их обрезать. И все же я решила постараться. Я действительно хотела помочь ей вернуть жизнь на круги своя. Когда я сказала о цене, женщина спокойной ответила: “Меня не интересует цена, я просто хочу снова быть собой”.

Я провела с ней почти восемь часов! Половину времени пришлось потратить на расчесывание, а половину — на покраску и легкую стрижку. Я очень устала, но продолжала работать ради важной цели.

К концу работы я увидела блеск в глазах клиентки. Ее щеки порозовели от предвкушения. Женщина была счастлива не только потому, что она снова могла провести пальцами по своим волосам, но и потому, что снова чувствовала себя собой. Я изменила чью-то жизнь… Этого я никогда не забуду. Я счастлива, что помогла этой женщине сделать первый шаг на пути к выздоровлению!»

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Эта трогательная история в очередной раз доказывает, что иногда бывают моменты, когда людям просто необходима чья-то помощь. Не у всех есть родные и близкие люди, но это совсем не значит, что они не заслуживают поддержки. Не будьте безразличными, смотрите по сторонам и помогайте тем, кто в этом так отчаянно нуждается. Добро обязательно вернется к вам!