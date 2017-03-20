Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

100 лет эволюции женского каблука в видео за две минуты

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Scanpix

Большой популярностью в Сети пользуются видео, где отражается история чего-либо. Среди наших читателей сумасшедший спрос имеют видео о том, как менялась мода на маникюр, а также история дизайна обручальных колец. Теперь же в Сети обсуждают эволюцию женского каблука.

Сразу отметим, что видео про эволюцию женского каблука вызывает легкую ностальгию, ведь хочется окунуться во времена, показанные в ролике и ощутить дух происходящего, передает Хочу.

Тем не менее, после видео про историю туфель, такой же резонанс вызвало и видео про эволюцию каблуков.

Предлагаем к просмотру видео, которое собрало почти миллион просмотров.

Наверх