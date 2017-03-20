100 лет эволюции женского каблука в видео за две минуты

Сразу отметим, что видео про эволюцию женского каблука вызывает легкую ностальгию, ведь хочется окунуться во времена, показанные в ролике и ощутить дух происходящего, передает Хочу.

Тем не менее, после видео про историю туфель, такой же резонанс вызвало и видео про эволюцию каблуков.

Предлагаем к просмотру видео, которое собрало почти миллион просмотров.