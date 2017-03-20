100 лет эволюции женского каблука в видео за две минуты
20. март 2017 14:35
Большой популярностью в Сети пользуются видео, где отражается история чего-либо. Среди наших читателей сумасшедший спрос имеют видео о том, как менялась мода на маникюр, а также история дизайна обручальных колец. Теперь же в Сети обсуждают эволюцию женского каблука.
Сразу отметим, что видео про эволюцию женского каблука вызывает легкую ностальгию, ведь хочется окунуться во времена, показанные в ролике и ощутить дух происходящего, передает Хочу.
Тем не менее, после видео про историю туфель, такой же резонанс вызвало и видео про эволюцию каблуков.
Предлагаем к просмотру видео, которое собрало почти миллион просмотров.