Ешь хлеб и не толстей! Пять видов выпечки для похудения

Существуют даже специальные сорта, которые не то, что не способствуют набору лишних килограммов, но даже помогают похудеть! Как узнать их в магазине и можно ли приготовить «диетический» хлеб на своей кухне?

Друг ты мне или не друг?

Хлеб — уникальный продукт, который присутствует во многих кухнях мира. Без него не обходится ни одна трапеза. Мы знаем тысячи вариантов аппетитных бутербродов, добавляем хлеб в котлеты и готовим из него сухари, едим его с первым и со вторым. Именно поэтому среди диетологов хлеб снискал славу «запрещенного» продукта. Но исключать хлеб из ежедневного меню — плохая идея, пишет Клео.

Тот, кто поступает таким образом лишает себя массы полезных веществ: макро- и микроэлементов, аминокислот, витаминов группы В и растительного белка.

Факт! Для фигуры опасен не сам хлеб, а его количество и состав! Большинство людей выбирают в магазине хлеб из белой муки высшего или первого сорта. Такие изделия являются источником быстроусвояемых углеводов.

Когда ты перекусываешь кусочком белого батона с тонким слоем масла или без него, при попадании пищи в организм наблюдается стремительный всплеск глюкозы в крови. Ты чувствуешь прилив сил и энергии, ощущаешь себя сытой. Но спустя всего полчаса «эйфория» уходит и ей на смену приходит апатия, потеря сил и довольно сильное чувство голода. Если ты снова отрезаешь батон и отказываешься от полноценного обеда, все начинается сначала.

В итоге, чем больше белого хлеба ты съедаешь, тем выше риск отложения лишних килограммов и тем сложнее тебе похудеть. Так всегда бывает, когда имеешь дело с выпечкой из белой муки. И совсем другое дело, если ты любишь цельнозерновой хлеб.

Битва хлебов: белый Vs цельнозерновой

Ты знаешь, как получают муку высшего сорта? Жернова перетирают зерно в муку, отправляя в отходы все самое ценное.

Дело все в том, что большая часть полезных веществ содержится в оболочке зерна и его зародыше. А полученный продукт — мука, по своей сути является ничем иным как быстроусвояемым углеводом, а также источником крахмала. У нее отменное качество и превосходный вкус (в этом можно убедиться, попробовав аппетитную выпечку), но пользы здоровью она не несет. Скорее, напротив — дает пустые калории и способствует набору лишних килограммов.

Это интересно! Выпечку из белой муки можно есть каждый день и не поправляться! Норма для взрослого человека 3 ломтика хлеба в день, общим весом 90-100 г. При этом не стоит дополнять хлебом макароны, картофель, каши. А вот есть его с первыми блюдами — супами и борщами — можно и нужно.

Ну, а если вы любите бутерброды, готовьте их из полезных продуктов: листовой зелени и свежих овощей, сливочного масла, кусочков рыбы и мяса птицы, с сыром и брынзой. При этом учитывайте суточную калорийность питания.