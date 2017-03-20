Запеканка картофельная с грибами в духовке

Может ли абсолютно постная запеканка быть безумно вкусной? Ответ — да, очень даже!
Состав:
Картофель 600 г
Шампиньоны 600 г
Сельдерей корень 150 г
Лук 1 шт.
Помидоры в соку 500 мл
Чеснок 3 зубчика
Половинка лимона
Масло оливковое 4 ст.л.
Тимьян 6 веточек
Соль
Перец черный
Готовим!
1. Картошку чистим, режем дольками и варим так, как для пюре, до полной готовности. Воду с готовой картошки сливаем, подсушиваем кастрюлю с картошкой на минимальном огне и толчем в пюре. Добавляем в него по 2 ст.л. оливкового масла и лимонного сока, соль, перец и 2/3 листика тимьяна. Перемешиваем, пишет Kleo.ru.
2. За то время, что картофель варится, готовим грибной соус. Для него мелко режем очищенные лук и корень сельдерея. Вымытые и очищенные грибы режем небольшими ломтиками.
В сотейнике нагреваем 2 ст.л. оливкового масла и обжариваем грибы с овощами на среднем огне, помешивая, минут 10. Добавляем измельченные вместе с соком томаты в собственном соку, пропущенный через пресс чеснок и тушим еще минут 5.
Солим и перчим грибной соус по вкусу и выливаем в глубокую керамическую форму для запекания.
3. Поверх грибного соуса распределяем картофельное пюре, посыпаем оставшимися листиками тимьяна и слегка сбрызгиваем оливковым маслом. Запекаем блюдо в духовке, нагретой до 200 градусов, 25 минут.