Запеканка картофельная с грибами в духовке

Состав:

Картофель 600 г

Шампиньоны 600 г

Сельдерей корень 150 г

Лук 1 шт.

Помидоры в соку 500 мл

Чеснок 3 зубчика

Половинка лимона

Масло оливковое 4 ст.л.

Тимьян 6 веточек

Соль

Перец черный

Готовим!

1. Картошку чистим, режем дольками и варим так, как для пюре, до полной готовности. Воду с готовой картошки сливаем, подсушиваем кастрюлю с картошкой на минимальном огне и толчем в пюре. Добавляем в него по 2 ст.л. оливкового масла и лимонного сока, соль, перец и 2/3 листика тимьяна. Перемешиваем, пишет Kleo.ru.

2. За то время, что картофель варится, готовим грибной соус. Для него мелко режем очищенные лук и корень сельдерея. Вымытые и очищенные грибы режем небольшими ломтиками.

В сотейнике нагреваем 2 ст.л. оливкового масла и обжариваем грибы с овощами на среднем огне, помешивая, минут 10. Добавляем измельченные вместе с соком томаты в собственном соку, пропущенный через пресс чеснок и тушим еще минут 5.

Солим и перчим грибной соус по вкусу и выливаем в глубокую керамическую форму для запекания.

3. Поверх грибного соуса распределяем картофельное пюре, посыпаем оставшимися листиками тимьяна и слегка сбрызгиваем оливковым маслом. Запекаем блюдо в духовке, нагретой до 200 градусов, 25 минут.