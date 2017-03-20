Внутривенные вливания помогают избежать кесарева сечения

Желающие пройти через натуральные роды будущие мамы могут избежать экстренного кесарева сечения, если во время схваток и родов получат значительно больше внутривенных жидкостей. Исследователи обнаружили очень четкую связь между уровнем обезвоженности женщины и риском экстренного кесарева сечения. А полученные выводы могут существенно изменить ныне использующиеся среди акушеров протоколы родов, пишет Medikforum.ru.

Американские ученые сравнили результаты 7 небольших клинических исследований, в которые приняли участие 1 215 женщин. Из них 593 получали внутривенные вливания с интенсивностью в 250 мл в час. Оставшиеся 622 женщины получали не более 125 мл в час. Кстати, именно последние цифры являются стандартным протоколом при родовспоможениях в США.

Выяснилось, что именно женщины из первой группы гораздо реже сталкивались с экстренными кесаревыми сечениями. Более интенсивные внутривенные вливания также сокращали общую продолжительность родов на 64 минуты, а отрезок, при котором женщинам нужно было тужиться, на три минуты, в среднем.

В целом, однозначно доказано, что интенсивные внутривенные вливания способны помочь женщинам поддерживать достаточный уровень увлажнений, снижая необходимость кесарева сечения. Полученных данных достаточно для изменения ныне имеющихся протоколов, и в некоторых американских больницах акушеры уже повысили дозировку внутривенных вливаний, чтобы обеспечить максимально комфортные натуральные роды.