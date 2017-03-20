Письмо читательницы: как убедить его жениться?

«Уже два года я живу в гражданском браке с мужчиной, его зовут Кирилл. В общем-то, я давно жду официального предложения, мне кажется, что наши отношения прочные, в них есть любовь и уважение с обеих сторон. Как-то на свадьбе друга зашел разговор «может быть, когда-нибудь мы поженимся», но планами это не стало, пишет Клео.

Несколько недель назад я узнала, что у нас будет малыш. Не без волнения сообщила об этом Кириллу. Волновалась: все-таки мы не женаты, как он отреагирует? Но он оказался позитивно настроен, сказал: «Будем рожать!». Я, конечно, обрадовалась, ведь так здорово знать, что мой любимый тоже хочет маленького. Думала, что он сделает мне предложение в ближайшие несколько дней, но, когда прошло уже почти четыре недели, я сама заговорила об этом. Кирилл смутился: «Разве нам так плохо? Что может изменить штамп в паспорте? А в свидетельстве о рождении у ребенка будут и мама, и папа».

Я очень расстроилась и даже не знала, что ответить. Мне так важно, чтобы ребенок родился в браке. Меня ведь с детства так воспитывали. Родители смотрели сквозь пальцы на то, что я живу с мужчиной, но теперь и они постоянно спрашивают меня, когда же мы узаконим отношения. Вся эта ситуация очень нервирует меня. Что можно сделать, чтобы переубедить Кирилла?»