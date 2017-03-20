Ученые рассказали, как сделать низкоуглеводную диету полезной

Все большее количество людей выбирают низкоуглеводные диеты для борьбы с лишним весом. В краткосрочной перспективе этот вид питания доказал свою результативность и относительную безопасность, как в деле снижение общего веса, так и уменьшения содержания жира в организме. Однако в долгосрочной перспективе низкоуглеводные диеты могут быть вредны. Дело в том, что этот рацион подразумевает преимущественно жирную и белковую пищу, в нем не хватает продуктов питания, содержащих большое количество пищевых волокон вроде злаков, бобов, фруктов и овощей, пишет Medikforum.ru.

Однако именно пищевые волокна крайне необходимы для здоровья желудочно-кишечного тракта, на эту пищу опираются так называемые "хорошие" бактерии, которые обеспечивают наш организм энергией, используя разновидность волокон, которую мы не можем переварить. Поэтому существует опасность того, что если человек недостаточно планирует содержание низкоуглеводной диеты, не включая нее достаточное количество пищевых волокон, тем самым его кишечник и желудок будут насыщены вредными компонентами и "плохими" бактериями. А они оказывают негативное воздействие на процесс пищеварения и другие важнейшие особенности здоровья.

Можно ли сделать низкоуглеводную диету полезной? Рекомендованной дозой пищевых волокон в сутки являются 30 грамм. В 180 г приготовленного коричневого риса содержится 1,9 г пищевых волокон, а в половине банки нута их 6,9 г. В одной порции темных зеленых овощей весом в 80 г - 3,3 г волокон. В 40 г сухофруктов их 4,1 г, в 30 г орехов - 1,3 г, в 30 г семечек - 2,4 г, а в 50 г сырого овса - около 4,5 г пищевых волокон. Если человек получает достаточное количество пищевых волокон в рационе, то низкоуглеводная диета будет не только эффективной в деле борьбы с лишним весом, но и по-настоящему полезной для здоровья.