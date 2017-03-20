Почему я хочу, чтобы моя дочь занялась сексом в подростковом возрасте

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«Дорогая Дочь,

Все будут говорить тебе об опасностях сексуальности: болезнях, изнасиловании, беременности и горе. Все это жизненно важно. Но то, о чем я хочу поговорить с тобой, нечто иное. Я хочу рассказать тебе, каким сладким, интимным и замечательным может быть секс.

Секс — потрясающий. Как ты, наверное, знаешь, люди, в основном, занимаются сексом, потому что он связывает и приносит удовольствие, но я обнаружила, что секс — не однобокий процесс, не просто проникновение.

Сексуальность живет в уме, в эмоциях, во взаимосвязях. Она — в наших руках, сердце и теле, включая гениталии.

Я помню, как мой парень касался обратной части моей руки, когда мне было около 15 лет, пока мы сидели рядом на лавочке. Он гладил мою руку мягко и очень медленно пальцами, и я прочувствовала ощущения, неведомые ранее, хотя и не была влюблена в него. Это был первый раз, когда я была физически возбуждена.

Наша сексуальность связана с жизненной силой. Для меня важно, чтобы ты чувствовала себя абсолютно свободной в своей сексуальности, твердо говоря, как «да», так и «нет». Твое тело — твоя собственность, и ты можешь делать с ним все, что хочешь, и не делать с ним то, чего не желаешь.

Для большинства из нас исследование своей сексуальности – это часть взросления. Для меня изучение сексуальности было медленным и продуманным, и я часто предпочитала делать это самостоятельно, прежде чем пытаться практиковать это с кем-то другим.

Я помню своего первого парня, когда мне было 16, он хотел коснуться моей груди, но я не была готова. И сказала ему «нет», и думаю, ему было тяжело. Вероятно, он чувствовал себя отвергнутым и сексуально расстроенным, потому что в этот момент он был очень возбужден. Позже той ночью, я исследовала свою грудь, и попыталась привыкнуть к этому. Это было ново для меня, и мне нужно свыкнуться с новыми ощущениями.

Я почти всегда встречалась с парнями, которые уже были моими друзьями, и очень рекомендую это. Когда ты целуешь и трогаешь кого-то, кого знаешь, любишь и доверяешь, у тебя уже есть чувство товарищества и безопасности, и это делает новые вещи более естественными, заслуживающими доверия и прекрасными.

Игра с сексуальностью — это радость, когда ты общаешься с человеком, которому доверяешь, независимо от того, говоришь ли ты «да», «нет» или «давай притормозим».

Я также хочу, чтобы ты знала, что секс вызывает сильные чувства у большинства из нас, и он связывает нас. Повседневный секс прекрасен, если это то, чего ты хочешь, и если ты принимаешь соответствующие меры предосторожности в отношении беременности и болезней, но мы не можем избежать того факта, что половой акт — это то, как создается жизнь.