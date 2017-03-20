Почему я хочу, чтобы моя дочь занялась сексом в подростковом возрасте

Одна из читательниц портала Soulpost.ru написала необычное письмо своей дочери на будущее, когда она войдет в подростковый период.
Читайте ниже:
«Дорогая Дочь,
Все будут говорить тебе об опасностях сексуальности: болезнях, изнасиловании, беременности и горе. Все это жизненно важно. Но то, о чем я хочу поговорить с тобой, нечто иное. Я хочу рассказать тебе, каким сладким, интимным и замечательным может быть секс.
Секс — потрясающий. Как ты, наверное, знаешь, люди, в основном, занимаются сексом, потому что он связывает и приносит удовольствие, но я обнаружила, что секс — не однобокий процесс, не просто проникновение.
Сексуальность живет в уме, в эмоциях, во взаимосвязях. Она — в наших руках, сердце и теле, включая гениталии.
Я помню, как мой парень касался обратной части моей руки, когда мне было около 15 лет, пока мы сидели рядом на лавочке. Он гладил мою руку мягко и очень медленно пальцами, и я прочувствовала ощущения, неведомые ранее, хотя и не была влюблена в него. Это был первый раз, когда я была физически возбуждена.
Наша сексуальность связана с жизненной силой. Для меня важно, чтобы ты чувствовала себя абсолютно свободной в своей сексуальности, твердо говоря, как «да», так и «нет». Твое тело — твоя собственность, и ты можешь делать с ним все, что хочешь, и не делать с ним то, чего не желаешь.
Для большинства из нас исследование своей сексуальности – это часть взросления. Для меня изучение сексуальности было медленным и продуманным, и я часто предпочитала делать это самостоятельно, прежде чем пытаться практиковать это с кем-то другим.
Я помню своего первого парня, когда мне было 16, он хотел коснуться моей груди, но я не была готова. И сказала ему «нет», и думаю, ему было тяжело. Вероятно, он чувствовал себя отвергнутым и сексуально расстроенным, потому что в этот момент он был очень возбужден. Позже той ночью, я исследовала свою грудь, и попыталась привыкнуть к этому. Это было ново для меня, и мне нужно свыкнуться с новыми ощущениями.
Я почти всегда встречалась с парнями, которые уже были моими друзьями, и очень рекомендую это. Когда ты целуешь и трогаешь кого-то, кого знаешь, любишь и доверяешь, у тебя уже есть чувство товарищества и безопасности, и это делает новые вещи более естественными, заслуживающими доверия и прекрасными.
Игра с сексуальностью — это радость, когда ты общаешься с человеком, которому доверяешь, независимо от того, говоришь ли ты «да», «нет» или «давай притормозим».
Я также хочу, чтобы ты знала, что секс вызывает сильные чувства у большинства из нас, и он связывает нас. Повседневный секс прекрасен, если это то, чего ты хочешь, и если ты принимаешь соответствующие меры предосторожности в отношении беременности и болезней, но мы не можем избежать того факта, что половой акт — это то, как создается жизнь.
Секс – это глубокая связь, независимо от того, каковы наши чувства или намерения. Иногда женщины кажутся более чувствительными к этой связи, чем мужчины, поэтому я надеюсь, ты включишь свое сердце и интуицию, когда вы решишь поделиться своим телом с кем-то.
Впервые я занялась сексом в 17 лет с одним из своих лучших друзей. В разгар процесса, я была поражена тем, насколько естественным это было. Хотя это и было ново для меня, мое тело уже частично знало, что делать, и мне это нравилось. После этого совместная любовь стала чем-то, что происходило легко и естественно.
Это нечто особенное, что ты делаешь с человеком, которого любишь.
Я хочу, чтобы ты знала, что того, кого ты любишь, я, вероятно, тоже буду любить. Пожалуйста, знай, что он всегда желанный гость в нашем доме, и вы двое можете иметь столько конфиденциальности, сколько хотите. Хотя сексуальность — все от поцелуя до секса — может быть очень конфиденциальной, я не хочу, чтобы ты чувствовала, что должна скрывать или стыдиться этого.
В подростковом возрасте трудно найти тихое место для общения с любимым человеком, и я хочу, чтобы ты знала, что наш дом — место, где ты можешь сделать это в любое время. Он может быть здесь, он может остаться, и он может спать в твоей комнате, когда ты этого хочешь. Пригласи его на завтрак утром, так же, как и в любое другое время.
Я доверяю тебе, и всегда буду рядом. Я отвечу на все, о чем ты хочешь спросить, и воздержусь от неуместных разговоров.
Я буду следовать твоему примеру.
Я не хочу смущать тебя, но я горжусь тобой, как когда-то, когда ты впервые научилась ездить на велосипеде или читать, или, когда ты выступала на детском утреннике. Каждый раз, когда ты делаешь что-то новое, я снова восхищаюсь тобой.
Добро пожаловать во взрослую жизнь.
Я люблю тебя.
Мама».