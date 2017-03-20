Семь признаков того, что ваш муж фантазирует о другой женщине

Ученые опросили 200 мужчин, которые изменяют. 48% сознались, что эмоциональная неудовлетворенность – вот главная причина их измен. 40% нашли любовницу на работе. Это женщины, которые восхищаются ими. Их измена не произошла в одночасье, все началось с дружбы. Только 6% мужчин переспали с женщиной, которую встретили в тот же день, передает Marketium.ru.

Забавно, но 66% мужчин, которые изменяют, чувствуют вину во время интриги. 68% говорят, что идея неверного мужа им никогда не нравилась. Почти все говорят, что жалеют о своем поступке.

Как видите, не все так плохо. И вот эти семь вещей, которые подают жене важный сигнал и с головой выдают мужа.

1. Он сравнивает вас с другими женщинами

Как правило, “другие” – те, которыми он восхищается. Это могут быть актрисы, певицы, известные деятели, общие друзья, друзья на работе и даже члены семьи.

2. Он просит вас изменить стиль одежды

Все просто: муж хочет, чтобы вы стали женщиной, о которой он фантазирует. Сюда же можно отнести макияж, парфюмерию и даже маникюр.

3. Он смотрит порнофильмы

Это первый шаг к измене. Многие женщины считают, что в порно нет ничего плохого. Но это не так. Откровенные фильмы заставляют фантазировать об актрисе и разочаровываться в сексуальных отношениях с женой.

4. Он смотрит на других женщин на улице

Он всегда смотрит кому-то вслед. Отчасти это нормально: все так делают. Но желание кого-то ущипнуть или раздеть очень даже узнаваемо. Его очевидный взгляд – одновременно интерес к другим женщинам и отсутствие уважения к вам.

5. Он настаивает на своей независимости

Муж акцентирует, что он делает все, что захочет. В здоровых отношениях “командиров” нет. Есть лишь уважение друг к другу.

6. Он подписан на аккаунты чужих женщин в соцсетях

Вы замечаете, что фото этих женщин не совсем скромны. Будьте уверены: когда он их рассматривает, он совершенно не думает о вас.

7. У него больше друзей, чем у вас

Муж постоянно рассказывает о друзьях детства, с учебы или работы. Стоить помнить, что 40% изменников нашли любовницу на работе. Теплые отношения с женщиной-коллегой должны насторожить.