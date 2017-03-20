Фото: Кейт Миддлтон в Париже сменила три роскошных наряда за вечер

Стоит отметить, что это первый официальный визит Кейт и Уильяма в столицу Франции, где 20 лет назад в результате ДТП погибла мать принца Уильяма принцесса Диана, пишет Rus.tvnet.lv.

На встрече с президентом Франции в Елисейском дворце герцогиня блистала в темно-зеленом пальто Catherine Walker.

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Для ужина в резиденции посла Британии Кейт выбрала элегантное платье Alexander McQueen.

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Третий выход в свет Кэтрин в этот день стал, несомненно, самым ярким: на гала-ужин, организованный британским послом в в здании посольства Великобритании в Париже, она надела блестящее платье Jenny Packham.

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Кейт и Уильям выглядели мрачнее тучи и не смотрели друг на друга. Герцогиня при этом заставляла себя дежурно улыбаться присутствовавшим на параде генералам, а ее провинившийся супруг старался держаться в стороне и не общался с другими гостями мероприятия.