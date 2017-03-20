Как приготовить хумус

1. Нут замочите на 6-8 часов, а затем варите на среднем огне 1,5-2 часа в подсоленной воде, пишет Rus.tvnet.lv.

Добавление небольшого количества соды при варке позволит ускорить размягчение гороха и сократить время варки.

2. Если вы найдете в продаже кунжутную пасту (тхина, тахини), то этот этап можно пропустить. В противном случае можно приготовить ее из семян кунжута, смолов их в кофемолке или растерев в ступке.

3. Сваренный нут с добавлением масла и лимонного сока измельчите в блендере до состояния пюре.

Для получения особо нежной текстуры готового блюда нужно удалить с нута шкурки.

4. В нутовое пюре добавьте чеснок, кунжутную пасту и растертую зиру. Взбейте блендером до получения светлой однородной массы.