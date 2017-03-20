Как приготовить хумус

Очень популярное на Ближнем Востоке вегетарианское блюдо на основе нута (турецкого гороха) готовится просто, хотя требует времени для замачивания и варки главного ингредиента. Хумус традиционно едят, зачерпывая кусочком питы или лепешки, но он также может употребляться в сочетании с горячими мясными или вегетарианскими блюдами. Ингредиенты: нут (турецкий горох) - 200 г, соль морская - 1 ч. л., кунжут - 50 г, кунжутное масло - 40 мл, оливковое масло 40 мл, лимон - 1 шт., чеснок - 1 долька, зира (кумин) - 1/2 ч. л.
1. Нут замочите на 6-8 часов, а затем варите на среднем огне 1,5-2 часа в подсоленной воде, пишет Rus.tvnet.lv.
Добавление небольшого количества соды при варке позволит ускорить размягчение гороха и сократить время варки.
2. Если вы найдете в продаже кунжутную пасту (тхина, тахини), то этот этап можно пропустить. В противном случае можно приготовить ее из семян кунжута, смолов их в кофемолке или растерев в ступке.
3. Сваренный нут с добавлением масла и лимонного сока измельчите в блендере до состояния пюре.
Для получения особо нежной текстуры готового блюда нужно удалить с нута шкурки.
4. В нутовое пюре добавьте чеснок, кунжутную пасту и растертую зиру. Взбейте блендером до получения светлой однородной массы.