Осторожно: кухонные полотенца содержат смертельное число бактерий

В ходе исследования были протестированы кухонные полотенца, которыми пользовались три, семь или четырнадцать дней. Полученные результаты анализа подтвердили, что вне зависимости от продолжительности использования полотенца оно содержит очень много бактерий, которые могут вызвать различные заболевания.

«Было установлено, что один грамм только что постиранного кухонного полотенца содержит примерно 80 миллионов различных бактерий и 190-300 единиц плесневых грибков, пишет Rus.tvnet.lv.

Нет особого значения, как часто меняется кухонное полотенце, так как даже те полотенца, которыми пользовались лишь несколько раз, уже содержат несметное множество бактерий», - указала руководитель Отдела бактериологии Литовского государственного института оценки риска продовольствия и ветеринарии Чеслова Бутримайте-Амброзевичиене (Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė).

Эксперт добавила, что на количество бактерий, конечно же, могут повлиять используемые во время стирки белья смягчители ткани и ароматизаторы, а также то, какие предметы стирают вместе с кухонными полотенцами.

Микроорганизмы, находящиеся на кухонных полотенцах, угрожают нашему здоровью

Находящиеся на кухонных полотенцах микроорганизмы разные - есть такие, которые не угрожают здоровью человека, а есть и те, которые могут вызвать заболевания – патогенные микроорганизмы.

«На руках человека могут встречаться такие патогенные микроорганизмы, как стафилококк, а также микроорганизмы, которые попадают на руки после посещения туалета, кашля, чихания или курения, - например, сальмонелла, шигелла, ротавирус, вирус гепатита А, вирус гриппа, стафилококки и др. Пищевые продукты также могут быть загрязнены патогенными микроорганизмами.

Термически необработанное мясо или рыба может быть загрязнена бактериями, вызывающими резкую кишечную инфекцию – сальмонеллой, кампилобактериями, поверхность яиц может быть заражена сальмонеллой, на свежих овощах и фруктах могут быть яйца кишечных паразитов. При обработке таких загрязненных продуктов микроорганизмы попадают также и на руки повара, кухонную утварь, посуду и кухонные тканевые полотенца», - объясняет эпидемиолог Государственного центра профилактики и контроля болезней Эльвира Брувере.

Как избежать заболеваний?

Именно руки соприкасаются как с сырыми потенциально загрязненными продуктами питания, так и с готовыми блюдами. Поэтому личная гигиена – это одно из наиважнейших средств профилактики для защиты себя и других от инфекционных заболеваний, которые вызывают загрязненные продукты.

«Чтобы руки были чистыми, их следует мыть несколько раз в день жидким средством для мытья рук - по крайней мере в течение 3 минут - в теплой проточной воде, не забывая места между пальцами, под ногтями, тыльную сторону ладони и большой палец», - советует эпидемиолог Эльвира Брувере.

Для вытирания рук эпидемиолог не советует использовать тканевые полотенца, так как уже после первого использования на полотенце попадают микроорганизмы, и после каждого следующего использования количество этих микроорганизмов увеличивается, накапливается, полотенце становится грязным.

Если тканевое полотенце используют несколько человек, появляется особый риск – патогенные микроорганизмы с рук одного человека могут перейти на руки другого, таким образом распространяя дальше возбудителей заболевания, и мытье рук теряет смысл.

Для вытирания рук эпидемиолог советует использовать одноразовые бумажные полотенца, чтобы в повседневной жизни избежать контакта с бактериями, плесневыми и дрожжевыми грибками. Они хорошо впитывают влагу и при этом каждый раз можно использовать чистое полотенце.

В ходе предложенного производителем гигиенической бумаги «Grite» исследования были проверены и бумажные кухонные полотенца. Выяснилось, что они не содержат свойственные тканевым кухонным полотенцам вредоносные микроорганизмы, к тому же предназначены для использования в прямом контакте с пищей.