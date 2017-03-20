Он смотрит порно: как к этому относиться

По сути просмотр порно-роликов – это любопытство. Многие парни и девушки таким образом учатся новым позам, техникам, будоражат фантазию, да и просто расслабляются, пишет Ivona.bigmir.net.

“Нашла у мужа порно. Признаюсь честно, искала специально. Он у меня довольно сдержанный мужчина, многому в сексе я его научила. Смотрю, а он все лучше и лучше становится. Как-то в виде комплимента даже спросила, не смотрит ли он порно, сказал, что нет! Скорее всего он смотрит в целях общего развития. Порно такое, приятное, без извращений. Вот думаю как ему сказать, чтобы не обиделся“. (Ольга, 35 лет)

“Не вижу ничего ужасного в порно. Мой муж тоже смотрит, качает целые фильмы, на рабочем столе у него женщины голые нарисованы. Иногда вечерами мы с ним даже просматриваем фотки и фильмы – это и забавно, и возбуждающе. Был у него период, когда он достаточно много смотрел, а потом вижу –удалил все, говорит, надоело“. (Мария, 30 лет)

“Застала мужем за просмотром порно. Так плохо сразу стало, ревела весь день, после этого даже сексом с ним нормально заниматься не могу. Вроде все как прежде, но ощущения совсем не те, каждый раз при этом вспоминаю тех девиц из порно. Мы женаты всего год, я, конечно, думала, что я ему надоем за время брака и ему захочется разнообразия, но не ожидала, что это произойдет так скоро“. (Елена, 25 лет)

“У меня многие знакомые парни смотрят порно или эротику, это совершенно нормально, страшного тут ничего нет. Это просто потребность мужского организма. И это не значит, что ты какая-то кривая или его не удовлетворяешь. Просто иногда им нужна разрядка, вот они и находят ее там, так сказать, “на стороне“ главное, чтобы он этого не скрывал от тебя, был честен“. (Инна, 27)

“Я тоже порно смотрю. И что тут такого. Я бы его, наверное, смотрела и живя с мужчиной. Совершенные тела, сцены. Как журнал Плейбой. ПорноГРАФИЯ. Своего рода искусство. Очень успокаивает нервы. Кстати, я не могу дважды один и тот же ролик смотреть. Знаете, есть мужчины, которые меняют женщин, как перчатки. А есть такие, которым достаточно просто иногда смотреть на других женщин. К чему тут ревновать?“. (Марина, 26 лет)