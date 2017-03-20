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«Самые уродские в мире джинсы» вызвали недоумение пользователей соцсетей

Krasotka.ee
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Джинсы. | ФОТО: Scanpix

Модные джинсы из новой коллекции Topshop стали предметом обсуждения пользователей Сети. Их критике подверглись вставки на коленях из прозрачного пластика. Стоит отметить, что весьма своеобразная модель под названием Clear Knee Mom Jeans стоит 95 долларов (88 евро — Прим. ред).

Некоторые пользователи предположили, что носить такие джинсы «на любителя» можно лишь с подобными ботинками с дырками в подошве.

Были и те, кто предложил ввести дополнительные инновации. «Пожалуйста, добавьте цветочную обивку под прозрачный пластик и назовите его «бабушкин джинсовый диван», — пишут пользователи, пишет Mixnews.lv.

«Что это за нововведение из пластика? Ненавижу это. Как это может быть приемлемым?», «Вероятно, те, кто отважится надеть такие джинсы, имеют ментальные расстройства», «Извините, но вы никогда не заставите меня носить это, модно это или нет! Как пластиковые чехлы на мебель», — раскритиковали модные джинсы интернет-пользователи.

Несмотря на то, что Сеть уже окрестила эти джинсы самыми уродским в мире, нашлись и те, кто мечтает приобрести модель из новой коллекции.

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