Неожиданные вещи, которые способны возбудить мужчин

Длинные руки

Длинные руки находятся в списке привлекательности у мужчин наряду с красивой грудью и округлыми ягодицами. Почему так происходит – пока непонятно. Но ученые склоняются к мысли, что длинные руки делают девушку стройнее, сообщает Mixnews.lv.

Овуляция

Когда у женщины овуляция, мужчина это чувствует и проявляет больший сексуальный интерес. Так заложено природой, чтобы человечество не вымерло. Интересно, что даже у стриптизерш чаевые во время их овуляции выше, чем в другие дни.

Страх

Когда мужчина находится в опасной ситуации и чего-то боится, он чаще возбуждается. Казалось бы, достаточно странная взаимосвязь объясняется тем, что мозг дает команду оставить после себя след, то есть зачать ребенка, ведь чувствует опасность и не знает, выживет ли.

Доброе сердце

Как показали исследования, мужчин возбуждают женщины, которые помогают другим. Почему-то эта женская черта характера у представителей сильного пола ассоциируется с частым сексом. В свою очередь, мужской альтруизм совсем не возбуждает женщин.

Запах выпечки

Запах выпечки у большинства мужчин связан с домом, теплом, уютом и сексом. То есть, чувствуя этот запах, мужчина подсознательно расслабляется, поскольку дома всегда хорошо, и настраивается на любовные игры.