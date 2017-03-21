Девять правил счастливых мам

В современном мире сложно соответствовать всем характеристикам “идеальной мамы“. Женщины взвалили на свои плечи миллион забот, и вполне логично, что далеко не все задачи выполняются качественно. Как следствие – депрессия и постоянно давящая мысль: "Я плохая мама".

В этой суете мы часто забываем о главном: просто быть счастливыми. Читай девять заповедей счастливых матерей:

1. Не пытайся быть идеальной

Понятие “идеал“ очень относительное, поэтому не пытайся быть идеальной мамой. Их просто не существует, так как любая мама – это обычный человек с набором своих достоинств и недостатков, эмоциональными реакциями, страхами. Ребенку не нужна мама-всезнайка, ведь его воспитывает не робот, а человек. Ему важно держаться за теплую мамину руку, видеть, как она улыбается, шалить вместе. Когда ребенок будет понимать, что мама – обычный живой человек, он и сам будет вести себя более естественно, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Не делай из себя мученицу

Не нужно взваливать на себя миллион забот, а потом расстраиваться и сетовать на то, что у тебя все валится из рук, помощников кругом нет, все держится на тебе одной. Твоей семье нужна позитивная мама, а не загнанная лошадь, которая находится на пороге истерического припадка.

Не берись за все сразу, не старайся все сделать идеально – от тебя этого никто не требует. И отвлекайся: поход в кино с мужем – отличный способ скоротать вечерок, хотя бы раз в неделю.

3. Не вини себя

Стоит женщине дать слабинку, и она начинает винить себя за то, что у нее ничего не выходит. Вон другие мамы на площадке выглядят такими счастливыми, они наверняка все успевают. Но ты попробуй поговорить с кем-то из них откровенно, и услышишь много чего интересного.

4. Радуйся мелочам

В наше сложное время кругом одни расстройства, и порой найти повод для радости очень сложно. А нужно! Нельзя жить под постоянным гнетом неприятностей. Научись радоваться самым простым вещам: солнышку, первым одуванчикам, детскому смеху, нелепым фразам. Быть счастливой проще, чем тебе кажется.

5. Смейся

На все нужно смотреть с юмором, иначе можно лишиться здравого смысла. Чаще шути и смейся со своим малышом, рассказывай ему забавные истории, играйте вместе.

6. Завтракайте и ужинайте в кругу семьи

Совместные трапезы – это семейное время, когда каждый может поделиться новостями и побыть за одним столом с самыми родными людьми. Не закрывайтесь с тарелками по разным комнатам, не лишайте друг друга таких хороших и теплых минут.

7. Трать на себя деньги

Мамы всегда пытаются сэкономить на себе, но купить самое лучшее ребенку. Бесспорно, есть вещи, которые детям просто необходимы, но забывать о себе непростительно. Зачем тратить 800 гривен на детские джинсы, если они точно так же пачкаются в лужах и рвутся, как джинсы за 300? Не забывай о собственных потребностях и небольших радостях, без этого женщине очень грустно живется.

8. Высыпайся

Да, с детьми, особенно маленькими, это не всегда удается. Но нужно стараться построить режим таким образом, чтобы и ребенок имел достаточно времени на отдых, и родители могли посвятить друг другу пару часов и при этом не лечь спать в два ночи. Здоровый сон – это очень важно, не забывай об этом.

9. Не изменяй себе

Да, с появлением ребенка ты повзрослеешь, станешь добрее, сентиментальнее, мягче, но в душе ты все еще будешь той девочкой, которая совсем недавно завязывала два хвоста на школьную дискотеку и втайне от мамы красила губы.

Не изменяй себе и своим старым привычкам: устала, ноги не держат – не насилуй себя приготовлением ужина, закажи пиццу. Будь проще и никогда не говори своим детям, что ради них ты многого лишилась – это жестокая ошибка многих матерей.

И говори почаще своим, что ты их любишь.