Доказано: секс важен для связи партнеров и крепкого брака

Как показали исследования, приятные ощущения после секса, сохраняющиеся до двух дней, напрямую влияют на качество отношений, пишет Eurek Alert. По словам сотрудников Университета Флориды, чем сильнее эти ощущения, тем выше уровень сексуального удовлетворения после сексуального контакта и тем выше уровень удовлетворения отношениями на протяжении последующих месяцев.
Данные выводы были сделаны по итогам опросов молодоженов. Добровольцы ежедневно рассказывали, занимались ли они сексом, насколько были довольны интимной жизнью, партнером, отношениями и браком (вне зависимости от наличия или отсутствия контакта в тот день). Использовалась семибалльная шкала (1 - совсем не доволен, 7 - очень доволен), пишет Meddaily.ru.
В среднем участники занимались сексом 4 дня из 14, отведенных на исследование. Притом, они продолжали говорить о повышенном уровне сексуального удовлетворения 48 часов спустя полового акта. Это работало вне зависимости от пола, возраста, частоты контактов, особенностей характера, продолжительности отношений и прочих факторов. Плюс, после секса уровень удовлетворения браком был высок, и потом он сильно не снижался.