Доказано: секс важен для связи партнеров и крепкого брака

Данные выводы были сделаны по итогам опросов молодоженов. Добровольцы ежедневно рассказывали, занимались ли они сексом, насколько были довольны интимной жизнью, партнером, отношениями и браком (вне зависимости от наличия или отсутствия контакта в тот день). Использовалась семибалльная шкала (1 - совсем не доволен, 7 - очень доволен), пишет Meddaily.ru.

В среднем участники занимались сексом 4 дня из 14, отведенных на исследование. Притом, они продолжали говорить о повышенном уровне сексуального удовлетворения 48 часов спустя полового акта. Это работало вне зависимости от пола, возраста, частоты контактов, особенностей характера, продолжительности отношений и прочих факторов. Плюс, после секса уровень удовлетворения браком был высок, и потом он сильно не снижался.