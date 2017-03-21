Natura Siberica отказалась от вытяжки из оленьих пантов

Как указывается, в косметических продуктах Natura Siberica пантокрин использоваться не будет со 2 апреля 2017 года. «Результат опроса показал, что 70 процентов потребителей не хотят пользоваться кремом с пантокрином. Natura Siberica изучает и поддерживает традиции и обычаи народов Сибири. Но видимо пришло время отказаться от некоторых из них», — говорится в сообщении. При этом в компании отметили, что «пантокрин — это ценный, полностью натуральный медицинский компонент с большим содержанием аминокислот, витаминов, минералов и фосфолипидов, входящий в Государственный реестр лекарственных средств», пишет Lenta.ru.

Основанием для опроса стало обсуждение в социальных сетях этичности использования оленьих пантов, которые спиливаются у живых северных оленей: процедура болезненна и травмирует животных.

Мнения экспертов относительно полезности пантокрина как косметического ингредиента разделились. Так, автор косметического блога Don't' touch my face Адэль Мифтахова отмечает, что существует информация «о том, что панты много от чего помогают, но исследований очень мало» и что «ингредиенты животного происхождения оправдано (но далеко не всегда) использовать в лекарствах, но не оправдано — в косметике».

В северных регионах России оленеводство и добыча пантов традиционно развиты. В 2016 году Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) впервые экспортировал в Китай рога оленей. Сумма поставок составила один миллион долларов.