Оксана Тандит: для повседневных нарядов характерны арт-принты
21. март 2017 13:29
На прошлой неделе в Эстонии состоялись сразу два модных события: в Тарту были представлены свежие коллекции свадебных платьев, ну а познакомиться с новыми тенденциями предстоящего весенне-летнего сезона можно было на Таллиннской неделе моды.
В программе "Кофе+" известный дизайнер Оксаной Тандит сказала, что хотя свадебная мода - одна из самых консервативных, дизайнеры все чаще стремятся найти торжественным нарядам практическое применение. Что же касается нового весеннего-летнего сезона, актуальность приобретают яркие принты с изображением полотен художников.