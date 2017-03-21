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Оксана Тандит: для повседневных нарядов характерны арт-принты

Krasotka.ee
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Главред журнала "Яна" Наталья Сааль, дизайнер-модельер Оксана Тандит, меценат Александра Азова. | ФОТО: Erakogu

На прошлой неделе в Эстонии состоялись сразу два модных события: в Тарту были представлены свежие коллекции свадебных платьев, ну а познакомиться с новыми тенденциями предстоящего весенне-летнего сезона можно было на Таллиннской неделе моды.

В программе "Кофе+" известный дизайнер Оксаной Тандит сказала, что хотя свадебная мода - одна из самых консервативных, дизайнеры все чаще стремятся найти торжественным нарядам практическое применение. Что же касается нового весеннего-летнего сезона, актуальность приобретают яркие принты с изображением полотен художников.

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