Что будет в тренде весной 2017: десять лучших советов Валентина Юдашкина

Основные цвета и ткани

Как всегда, весной и летом должны доминировать цвета счастья и радости. Поэтому будет много белого. Также очень актуальны синий, изумрудный и горчичный. Они свежи и неизбиты. Все эти оттенки активно дополняйте принтами, пишет smiruponitke.info.

В моде все те же натуральные ткани: шифон, органза, муслины, хлопок, батист. И, конечно, шелк. Мы начали разработку нового вида, который при должном крое может корректировать фигуру. Но это вы увидите лишь осенью.

Маст-хэвы весны для девушек

В сезоне весна-лето 2017 актуальны мужские сорочки, женские объемные блузы свободного кроя. Также в моде шорты, подчеркивающие фигуру, и завышенная талия у линии брюк. Кроме того, стоит добавить в гардероб жакет не «с чужого плеча» а-ля 80–90-е с маленькой юбкой. Все это прекрасно микшируется с коктейльными платьями.

Юбка с запахом

В прошлом году девушек словно охватил массовый психоз. Все поголовно ходили в длинных юбках цыганской расцветки. Эти юбки уже не новость. Еще в 70-х были спирально выкроенные модели. Да и наш модный дом предлагал длинные сарафанные юбки несколько лет назад. Вот они и дошли до массового рынка. Но в этом году основная юбка – миди, чуть ниже колена, немного зауженная. Смотрится очень сексуально.

Также актуальны юбки с запахом, чтобы одна нога была открыта. Вместе с тем все так же в моде короткие юбки, конечно, для тех, кому их носить фигура позволяет.

Обувь

Тяжелые ботинки и туфли на платформе уходят из моды.

Каждая женщина знает, что мужчин привлекают девушки на каблуках. Дресс-код многих европейских ресторанов и клубов предполагает каблук. Все же на светских мероприятиях дама должна быть элегантной, красивой. Поэтому стильные туфли на каблуках возвращаются. Их модно будет носить с укороченными брюками или брюками-сигаретами. С правильно подобранным верхом и соблюдением пропорций это тоже будет женственно и сексуально.

Впрочем, эта модная тенденция не отменяет лоферов и мокасин.

Шляпки

Декоративные летние шляпы для коктейльного вечера всегда в тренде, как и мужская шляпа-панама.

Бейсболки также не теряют позиций. Это удобно. Кроме того, мы предлагаем множество беретов из хлопка, легкого фетра. Это добавит женщине французский шик. В тренде и мужские рэперские шапки из летнего кашемира и шелка со льном.

Сумки

Сумка – главный аксессуар женщины. Можно изменить весь образ, лишь поменяв сумку или обувь. В моде все так же сумки двух направлений: объемная, в которую можно сложить все – от туфель до косметики, и клатч, она же сумка-конверт.

Украшения

Огромное количество украшений и бижутерии, которые так любят наши женщины, – пережитки дефицитного советского времени. Для многих соотечественников это показатель статуса в обществе. Не перебарщивайте с украшениями. В моде – минимализм.