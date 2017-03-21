Что будет в тренде весной 2017: десять лучших советов Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин в мире моды признанный авторитет. Поэтому его коллекции всегда привлекают огромное внимание общественности и получают безмерную любовь красоток. И не только в России! Среди поклонниц его творчества Леди Гага, Кейт Уинслет и Мила Йовович. Поэтому советы метра модницам очень ценны. Хотите быть в тренде? Читайте скорее материал! В нем вы найдете советы на сезон весна-2017 от Валентина Юдашкина.
Основные цвета и ткани
Как всегда, весной и летом должны доминировать цвета счастья и радости. Поэтому будет много белого. Также очень актуальны синий, изумрудный и горчичный. Они свежи и неизбиты. Все эти оттенки активно дополняйте принтами, пишет smiruponitke.info.
В моде все те же натуральные ткани: шифон, органза, муслины, хлопок, батист. И, конечно, шелк. Мы начали разработку нового вида, который при должном крое может корректировать фигуру. Но это вы увидите лишь осенью.
Маст-хэвы весны для девушек
В сезоне весна-лето 2017 актуальны мужские сорочки, женские объемные блузы свободного кроя. Также в моде шорты, подчеркивающие фигуру, и завышенная талия у линии брюк. Кроме того, стоит добавить в гардероб жакет не «с чужого плеча» а-ля 80–90-е с маленькой юбкой. Все это прекрасно микшируется с коктейльными платьями.
Юбка с запахом
В прошлом году девушек словно охватил массовый психоз. Все поголовно ходили в длинных юбках цыганской расцветки. Эти юбки уже не новость. Еще в 70-х были спирально выкроенные модели. Да и наш модный дом предлагал длинные сарафанные юбки несколько лет назад. Вот они и дошли до массового рынка. Но в этом году основная юбка – миди, чуть ниже колена, немного зауженная. Смотрится очень сексуально.
Также актуальны юбки с запахом, чтобы одна нога была открыта. Вместе с тем все так же в моде короткие юбки, конечно, для тех, кому их носить фигура позволяет.
Обувь
Тяжелые ботинки и туфли на платформе уходят из моды.
Каждая женщина знает, что мужчин привлекают девушки на каблуках. Дресс-код многих европейских ресторанов и клубов предполагает каблук. Все же на светских мероприятиях дама должна быть элегантной, красивой. Поэтому стильные туфли на каблуках возвращаются. Их модно будет носить с укороченными брюками или брюками-сигаретами. С правильно подобранным верхом и соблюдением пропорций это тоже будет женственно и сексуально.
Впрочем, эта модная тенденция не отменяет лоферов и мокасин.
Шляпки
Декоративные летние шляпы для коктейльного вечера всегда в тренде, как и мужская шляпа-панама.
Бейсболки также не теряют позиций. Это удобно. Кроме того, мы предлагаем множество беретов из хлопка, легкого фетра. Это добавит женщине французский шик. В тренде и мужские рэперские шапки из летнего кашемира и шелка со льном.
Сумки
Сумка – главный аксессуар женщины. Можно изменить весь образ, лишь поменяв сумку или обувь. В моде все так же сумки двух направлений: объемная, в которую можно сложить все – от туфель до косметики, и клатч, она же сумка-конверт.
Украшения
Огромное количество украшений и бижутерии, которые так любят наши женщины, – пережитки дефицитного советского времени. Для многих соотечественников это показатель статуса в обществе. Не перебарщивайте с украшениями. В моде – минимализм.
Casual
Я не понимаю, когда женщины с утра пораньше ковыляют на каблуках, едут в метро сильно накрашенные. Все еще спят, перед кем красоваться? То же самое в аэропорту: высоченные каблуки, шубы огромные. В самолет нужно надевать спортивную обувь и удобные вещи.
Покупайте одежду для себя, а не для завистливых подруг. А то будет как в классике кино: «Значит, сапоги хорошие, надо брать».
О типах фигуры
Двух одинаковых полных фигур вы не найдете. Мой главный совет: не реагировать на выпады в адрес вашей фигуры. В первую очередь думайте о здоровье, а не о том, в какое платье вы влезаете, а в какое нет. Да и многим полнота идет гораздо больше, нежели худоба. А что касается одежды, не подчеркивайте то, что уже подчеркнуто природой. И в то же время не скрывайте за метрами ткани формы. Мешковатые наряды не делают вас стройнее. Соблюдайте пропорции. Уважайте себя. И подходите ко всему с небольшой долей юмора и самоиронии.
Десять вещей, которые должны быть в гардеробе каждой девушки
1. Белая блуза, рубашка. Пригодится на все случаи жизни.
2. Правильно скроенные брюки, которые подчеркивают фигуру.
3. Элегантный пиджак.
4. Платье-майка.
5. Свободный свитер.
6. Водолазка из кашемира или шерсти.
7. Платье-халат.
8. Джинсы. Этот пункт даже не обсуждается. И маленькая джинсовая куртка.
9. Тренч. Спасает в плохую погоду.
10. Хорошая бейсболка.
К составлению гардероба надо подходить с умом, глобально. Определиться со своим цветом. Не стоит покупать 25-ю вещь, если у вас есть 24 такие же. Даже если вы приобретаете ее на распродаже. Если вы два сезона не надевали приобретенную вещь, с ней можно смело попрощаться.