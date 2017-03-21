Названы роковые причины распада браков

Результаты нового исследования этой проблемы опубликовало издание Family Share. Научные работники заключили, что главным моментом, ухудшающим отношения между супругами, является недостаток внимания. Мужья и жены не интересуются жизнью друг друга, переживаниями и мнениями. Как следствие, начинают плохо понимать друг друга, что отрицательно сказывается на качестве совместного проживания, сообщает Medikforum.ru.

Вторым фактором разводов, по мнению специалистов, является недостаток похвалы. В таких условиях пропадает мотивация что-то улучшать в браке.

«Не нужно экономить на комплиментах жене, если она, например, хорошо выглядит или приготовила вкусную еду. Женщинам тоже следует чаще хвалить своих мужчин - это заставляет их развиваться и прилагать максимальные усилия для обеспечения своих семей», - дали совет эксперты.

Еще одной причиной охлаждения в браке становится отсутствие романтического времяпровождения супругов наедине друг с другом, выяснили исследователи.

Помимо этого, немаловажным фактором прекращения любви в браке выступает чрезмерная критика и сравнение с недостижимым идеалом, заявили ученые.