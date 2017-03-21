Живая Барби удалила шесть ребер ради мультяшной талии

За последние семь лет эта уроженка Швеции прошла через многочисленные экстремальные трансформации для того, чтобы еще сильнее напоминать «магическое создание», как она сама себя называет. Среди этих операций было и удаления шести ребер, что во многих клиниках красоты запрещено, поскольку доказано, что подобная операция крайне опасна для здоровья из-за своих негативных последствий. Блондинка с восторгом называет себя «живой Барби», и сегодня она может похвастаться объемом талии в 40,5 сантиметров, передает Medikforum.ru.

Пикси не собирается останавливаться на достигнутом, она планирует и дальше ложиться под скальпель хирурга. Девушка утверждает, что воплощает в жизнь мечты о сказочной жизни и внешности, и находится только в начале удивительного пути.

«Мое восхищение пластической хирургией и другими разновидностями трансформации тела является следствием убежденности в том, что все мы воспринимаем красоту индивидуально, - рассказывает Пикси. - Это создание нового мышления, рождение надежды для тех, кто хочет перемен. Пластическая хирургия - это хобби, которое я сделала своей жизнью, работой и карьерой. Мне всегда хотелось иметь сказочную внешность, потому что такой я себя ощущаю внутри. Я волшебное создание в волшебном мире».

Впрочем, даже сама Пикси уже не помнит, сколько именно пластических операций она себе сделала. Девушка призналась, что задает этот вопрос сама себе достаточно часто, но не может дать точного ответа. Она даже не знает, что именно считать пластическими операциями. Среди некоторых радикальных процедур, через которые прошла эта живая Барби, установка имплантов в область глаз для изменения их цвета, а также носа для того, чтобы он выглядел более мультяшным.