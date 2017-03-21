Работающая мать: героиня или ехидна?

Психолог Олеся Лыжина комментирует это так: «Жизнь – это индивидуальный проект, дети – часть жизни. Если женщине очень нужна реализация, то она должна быть. Эмоционально потухшая и нечувствительная мама для малыша гораздо хуже, чем мама занятая, но довольная жизнью и способная полноценно контактировать с ребенком». По ее мнению, женщине не обязательно работать, но свое хобби, свои интересы, помимо ребенка, у нее должны быть, иначе формируется та самая гиперопека, повышенная тревожность за ребенка, становится сложно отпустить его во взрослую жизнь, потому что с отделением детей наступает пустота, передает Lady.mail.ru.

Психолог Галина Филиппова предупреждает очень занятых мам, что если ребенок не видит маму подолгу, то в качестве привязанности выберет других людей. Это не будет травмировать ребенка, если рядом с ним есть бабушка или папа, просто мама перестанет восприниматься как главный человек. Также специалист советует работающим мамам, после прихода домой все время посвящать ребенку, а не заниматься домашними делами.

В полной версии программы психологи подробно объясняют:

Как не превратиться в домашнюю наседку?

Как подготовить ребенка к тому, что мама будет отсутствовать в течение дня?

Что лучше: носить малыша с собой в слинге или оставлять дома?

Что думают дети о неработающих мамах?

Дорогие родители, делитесь своими историями. Как вы выстраивали свою жизнь и рабочий график с ребенком? К какому выводу пришли? Помешала ли работа вашим взаимоотношениям с детьми?