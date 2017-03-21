К отказу от мяса врачи относятся скептически

Она пояснила, что питание, в котором нет мяса, лишается многих полезных веществ, источником которых оно является. В частности, растительная пища не может обеспечить людей сполна усвояемыми аминокислотами (растительный белок усваивается хуже животного), железом, витамином В12, пишет Medikforum.ru.

Чтобы вегетарианство давало организму все необходимое, пища постоянно должна быть как можно более разнообразной, и, помимо этого, всегда необходимо дополнительно принимать витамины, подчеркнула эксперт.

«Как показывает практика, не все при отказе от мяса могут соблюдать пищевой режим и употреблять пусть и растительную, но очень разнообразную пищу, чтобы покрыть дефицит нутриентов. Еще тут много значат возраст, климатическая зона и чем вообще человек занимается. Если все это учесть и сбалансировать рацион, в принципе, можно прожить, отказавшись от мяса. Вопрос – нужно ли?» – заключила Елена Соломатина.