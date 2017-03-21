11 странных признаков, что вы хороши в постели

Вы пьете много вина

Исследование, проведенное в 2009 году Университетом Флоренции в Италии, показало, что женщины, которые пьют по два стакана вина в день, лучше в постели и более сексуально удовлетворены, чем те, кто этого не делает. Хороший повод пить чаще, неправда ли?

Вы забавны

Если вы можете рассказать хорошую шутку или умеете смеяться над собой, вы хороши в постели. Недавнее исследование показало, что люди, которые много смеются, отличные любовники.

Ваше любимое мороженое — кофейное

В мире так много видов мороженого, но, если вы обнаружили, что постоянно покупаете кофейное, это определенно говорит о вашей сексуальной доблести. Исследование, проведенное в Институте обоняния и вкуса в Чикаго в 2013 году, показало, что, если вы любите мороженое с кофе, это признак того, что вы – человек, который живет сегодняшним днем и моментом, и это делает вас замечательным секс-партнером.

Вы умны

Согласно исследованию 2009 года профессора Тима Спектора в King’s College в Лондоне, умные женщины лучше в постели, чем не слишком обремененные интеллектом особы. В исследовании, в котором участвовали 2000 женщин в возрасте от 20 до 65 лет, обнаружили, что у людей с более высоким интеллектом «в два раза больше оргазмов», чем у тех, кто не настолько умен.

Вы медленно едите

Когда люди едят медленно, это значит, что они наслаждаются каждым кусочком. Неудивительно, что такое поведение пересекается с действиями в спальне. Если вы не торопитесь с едой, есть большая вероятность, что вы будете так же заниматься и сексом.

Вы знаете, что хотите есть

Поскольку еда и секс имеют нечто общее в получении чувственного удовольствия и удовлетворения, если вы знаете, что хотите заказать и съесть, это еще один показатель того, что вы хороши в постели. Напористость сочетается с уверенностью и знанием, чего вы хотите. Опять же, это то, что происходит и в сексе с вами.

Вы – ярый любитель политики

Увлечение политикой — отличное хобби. Согласно исследованию Matching 2016 «Singles in America», те, кто следит за политическими событиями, имеет лучший секс, чем те, кто не в курсе происходящего в этой сфере. Исследование также показало, что чем больше вы интересуетесь политикой, тем больше у вас оргазмов.

Вы хорошо танцуете

Стиль танца выявляет уверенность и социальность человека. Кроме того, некоторые стили танца сами по себе очень сексуальны.

Вам комфортно голой

Будь дома с вашим партнером или в спортзале, окруженном незнакомыми людьми, если вы совершенно спокойно относитесь к тому, что вы обнажены, это признак того, что вы хороши в постели. Исследование показало, что, когда женщине комфортно с самой собой и ее телом, ее сексуальное удовлетворение возрастает.

Вы — левша

По-видимому, всего 12% населения земного шара — левши, и, если вы входите в их число — вам повезло. LELO’s 2014 Global Sex Survey обнаружили, что 86% левшей «чрезвычайно удовлетворены» сексуально и только 15% правшей могут сообщить о таком захватывающем факте.

Вы любите зрительный контакт

Удерживать зрительный контакт во время разговора непросто. Когда вы слишком долго смотрите на собеседника, вам становится неловко, и вы отводите взгляд. Однако, если вам удается сдержаться, это отличный показатель.