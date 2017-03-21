Ученые доказывают, что с помощью сыра можно похудеть

Сыр в ряду молочных продуктов, обычно связываемых со здоровым питанием, часто критиковался диетологами за высокую жирность. Такие жирные продукты вредны для сосудов, так как ускоряют рост холестериновых отложений в них, отмечали эксперты в диетологии, пишет Medikforum.ru.

Но резюме ирландских специалистов опровергает данное мнение. Они настаивают: сыр не поднимает, как считалось раньше, содержание холестерина в крови.

Медиками было проведено исследование воздействия на организм молочных продуктов - молока, йогурта, масла, сливок, но главным образом сыра. В их проекте приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 до 90 лет.

Изучение вопроса показало: люди, привыкшие съедать много молочных продуктов, демонстрировали более низкий индекс массы тела за счет меньшего процента жироотложения, более стройные талии и более здоровое артериальное давление. При этом, отмечают отдельно ученые, молочные продукты, о которых идет речь, - насыщенно жирные.

«У людей, питавшихся молочными продуктами с низким содержанием жиров, оказался выше уровень холестерина, хотя современная медицина и советует поменьше есть насыщенных жиров, которых как раз много в сыре. Любители сыра, которые ели его килограммами, были стройнее тех, кто им пренебрегал», - поделились авторы работы