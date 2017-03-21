Правильное питание по знаку Зодиака

Читайте, как правильно питаться разным знакам Зодиака!
Правильное питание и диета Овна
Овны – любители вкусно поесть, но, употребляя «неправильные» продукты, избытка веса и ожирения им не избежать. Если вы рождены под этим знаком, избегайте переедания, перекусов на ходу и подпитки на ночь глядя. Хотите чувствовать себя энергично? Ваш кладезь здоровья — в фосфате калия (земляника, орехи, помидоры).
Вредные продукты: темное мясо, животные жиры, соленая, пряная и жареная пища. Укротите в себе сладкоежку, и почувствуйте приток новых сил, пишет Uspeh.club.
Полезное в рационе: каши, молочные продукты, овощи (свекла, редис, репа, капуста). Ежедневно обогащайтесь витамином С, содержащимся в цитрусовых, яблоках, бананах и квашеной капусте. Вместо любимого вами кофе заваривайте чай из шиповника или каркаде.
А вот диета для вас подойдет либо кашевая, либо одна из малоуглеводных – монодиета от Маргариты Королевой, Кремлевская или Аткинсона. Ну и помните, ваш разгрузочный день – вторник.
Правильное питание и диета Тельца
У Тельцов, как ни у кого другого, замедлены обменные процессы, именно поэтому к своему питанию они должны относиться со всей внимательностью. Но при этом Тельцы – гурманы. Наверно поэтому они часто переедают, и их вес увеличивается прямо на глазах.
Если вы рождены под знаком Тельца, кладезь вашего здоровья – сульфат натрия (лук, овес, малина и земляника). Именно эти продукты устранят избыток жидкости в организме.
Вредные продукты: сдоба и сладости, жирное мясо и крепкое кофе.
Полезное в рационе: молоко, сметана, кефир, продукты растительного происхождения, орехи, морепродукты, фрукты (айва, апельсины, абрикосы и персики). Откажитесь от крепкого чая в пользу подкисленных лимоном отваров из брусничного листа или ромашки.
Если вы хотите похудеть безвредно для организма, выбирайте малоуглеводные или низкокалорийные виды диет. Помните, ваш разгрузочный день – пятница!
Правильное питание и диета Близнецов
Близнецы – самый двойственный знак зодиака. С одной стороны они выглядят беззащитными и хрупкими, с другой – обладают незаурядной внутренней силой, упорством и крепким здоровьем. Единственный недостаток – низкая стрессоустойчивость. При высокой нервной возбудимости Близнецы могут с легкостью порадовать себя огромным количеством сладкого или алкоголем.
Если вы рождены с 21.05 по 21.06, то должны помнить, что в вашем рационе всегда должны присутствовать такие элементы как калий и витамины группы В (кабачки, баклажаны, инжир, капуста, картофель).
Вредные продукты: сладости, жирная пища и крепкие напитки.
Полезное в рационе: сыр, фундук, морепродукты, нежирное, бобовые и злаки. При отсутствии аллергии нужно максимально заменить потребление сахара медом.
Если вы хотите выглядеть всегда здоровыми и подтянутыми, не забывайте, что секрет вашего здоровья кроется в потреблении продуктов, богатых кремнием (отвары полевого хвоща и крапива), и в хлориде калия, который содержится в арахисе, оливках, винограде, грушах и кабачках.
Жесткие низкокалорийные диеты вам противопоказаны, а вот безуглеводные (Аткинса или Кремлевская) – именно то, что вам нужно. Разгрузочные дни должны быть фруктовыми, а наилучшее время для этого – среда.
Правильное питание и диета Рака
Раки – сильные, целеустремленные личности с могучим здоровьем. Но именно у этого знака зодиака пищеварительная система является наиболее уязвимым местом. Если ваш знак Рак, тогда вы должны помнить, что для регуляции водно-солевого баланса вы должны в достаточном количестве потреблять продукты, содержащие фторид кальция (морепродукты, чай).
Вредные продукты: кондитерские изделия, сырые овощи, фрукты (ограничить потребление). Порции должны быть умеренными, а заедать обед конфеткой или запивать бокалом вина и вовсе не стоит.
Полезное в рационе: злаки, кисломолочные и молочные продукты. Включите в рацион чеснок, он богат селеном, который жизненно необходим вашему организму. Ежедневное потребление овощного супа позволит вам наладить работу пищеварительного тракта.
Хотите быстро похудеть? Ваш выбор – кефирная или творожная диета. Также отменный результат обеспечит диета на основе овощных супов. И главное – каждый понедельник должен стать вашим разгрузочным днем, тогда и вся неделя будет легкой и активной.
Правильное питание и диета Льва
Львы, как известно, любители вкусно и много поесть. Эти темпераментные личности не могут устоять перед разными вкусностями, что и приводит нередко к лишнему весу. Для вас источником здоровья станут обогащенные фосфором продукты: овсяная, гречневая и пшеничная крупы, соя и какао, рыба и яйца.
Вредные продукты: тяжелая жирная еда, выпечка и алкоголь.
Полезное в рационе: обогащенные клетчаткой и калием цитрусовые, молочные продукты. Обязательно важно включать в рацион пастернак, чеснок, сельдерей, кабачки, картофель, инжир и курагу. Обратите внимание на тщательность пережевывания пищи, не ешьте перед сном!
Что касается диеты, выбирайте либо цитрусовые, либо малоуглеводные (к примеру, Аткинса, Маргариты Королевой или американских астронавтов). Ну и каждое воскресенье должно стать вашим разгрузочным днем, когда в рационе будут одни только цитрусовые.
Правильное питание и диета Девы
Дева – особый знак зодиака. Это, как правило, долгожители, которые с раннего детства становятся привередливыми гурманами. Правильное питание – конёк Девы, но главным недостатком является нерегулярный прием пищи. Если вы родились под данным знаком, ваши источники хорошего самочувствия – яблоки, кабачки, пшено, овес и гречка. Именно эти продукты обогащены фосфатом железа и сульфатом калия, без которых вам не обойтись.
Вредные продукты: консервации, сладости и копчености. А про алкоголь и вовсе стоит позабыть.
Полезное в рационе: макароны, каши, тушеные овощи и кисломолочная продукция. Овощи выбирайте богатые клетчаткой (это сельдерей, тыква, морковь и капуста). Ваши фрукты – гранаты, виноград, абрикосы и яблоки.
Быстрое похудение вам противопоказано. Максимум, что вы можете себе позволить – диеты на основе диетических супов. Для постепенной коррекции веса используйте систему раздельного питания по Шелтону или испытайте себя в роли вегетарианца. Разгрузочный день Девы – среда.
Правильное питание и диета Весов
Весы – люди с достаточно крепким здоровьем. Но у них есть порок – страсть к соленьям. Именно эти продукты являются губительными для их организма. Запомните, отказ от всевозможных солений, сырокопченых продуктов, выпечки на маргарине и молока в большом количестве – это ваш путь к здоровому самочувствию. А вот кладезем отменного самочувствия станут продукты с фосфорнокислым натрием (свекла, спаржа, персики, кукуруза, миндаль).
Вредные продукты: соления, копчености, выпечка на маргарине и молоко.
Полезное в рационе: каши, макароны с растительными приправами, морепродукты. Ваши неизменные микроэлементы, которые должны присутствовать при каждом приеме пищи – медь (огурцы, свекла, черная смородина, клюква), марганец (редис, тыква, неочищенный рис) и витамин Е (растительное масло, солод). Но самое важное – приятная обстановка во время еды!
Запомните, вам противопоказаны малоуглеводные диеты! Похудеть вы сможете с помощью системы Кима Протасова, арбузной или банановой диет. Разгрузочные дни обязательны, проводить их нужно по пятницам.
Правильное питание и диета Скорпиона
Скорпионы – самые необузданные знаки зодиака. Да-да, если вы рождены в период с 24.10 по 22.11, тогда вам знакомы ситуации, когда целый день в спешке вы не успеваете спокойно покушать, а потом наедаетесь сверх меры. Все, что вам нужно, это изменить такой образ питания и обогащать свой организм продуктами с сернокислым кальцием (лук порей, спаржа, кресс-салат, чернослив и крыжовник). Перед едой обязательно выпивайте не менее 0.5 стакана сернокислой минеральной воды.
Вредные продукты: острые блюда, выпечка.
Полезное в рационе: морепродукты, репа, свекла, капуста, цитрусовые и яблоки. Благотворный эффект окажу добавленные в пищу специи: ваниль, женьшень, базилик, кардамон и шалфей. Разделите свое меню на 5 – 6 приемов пищи в сутки.
Не отказывайтесь и от разгрузочных дней, выбирая для этого вторники. Если же стремитесь быстро сбросить вес, для вас оптимальными станут диеты Аткинса, Кима Протасова и Аткинса.
Правильное питание и диета Стрельца
Стрельцы – энергичные личности со стойкой жизненной позицией. Они любители вкусно поесть, но при этом важно помнить, что алкоголь и жиры им полностью противопоказаны. Если вы Стрелец, ваша энергетические соли – хлорид калия и кремнезем, содержащиеся в специальных видах минеральной воды.
Вредные продукты: копчености и свинина, соленья и сладости.
Полезное в рационе: растительные масла, бобовые, молочная продукция. Обязательные продукты в рационе – те, которые богаты кремнием: спаржа, крапива, спорыш, огурцы. Не забывайте и о зелени: петрушке, базилике, кинзе, пастернаке, мяте, сельдерее. Круглогодично пополняйте свой рацион фруктами – персиками, манго, абрикосами и яблоками.
Еженедельно по четвергам устраивайте себе разгрузочные дни. А вот для похудения лучшими вариантами станут два вида: с зеленым горошком и кашевая диета.
Правильное питание и диета Козерога
Козероги, помните, ваша задача состоит в том, чтобы постоянно стимулировать обмен веществ. Сделать это несложно, достаточно использовать в процессе приготовления блюд специальные травы и приправы: мяту, анис, базилик, сельдерей, гвоздику, петрушку и шалфей. Ваш организм нуждается в фосфатах и фторидах, которые содержатся в яичной скорлупе, морской рыбе и чае.
Вредные продукты: сладости, шпинат, все жареные блюда и консервы. Нельзя смешивать углеводы и белки в одной тарелке. Исключите также десерты после еды.
Полезное в рационе: зерновой хлеб, творог, макароны, кефир, тушеные овощи, баклажаны, морковь. Выбирая фрукты, отдавайте предпочтение следующим: вишня, ежевика, айва, дыня, клубника и слива. Сахар заменяйте натуральным медом.
Диету выбирайте не жесткую. Это могут быть следующие варианты: кефирная, гречневая, яблочная. Обязательно проводите курсы витаминотерапии. День для разгрузки – суббота.
Правильное питание и диета Водолея
Непрерывная активность Водолея требует качественного и своевременного пополнения ресурсов. В отличие от остальных знаков Водолеи легко контролируют себя перед пищевыми соблазнами. Если вы родились в этот период, обратите внимание на необходимые для вас продукты: фасоль, арахис, какао, сою и гречневую крупу. Именно в них содержится столь необходимый вашему организму фосфат магния.
Вредные продукты: торты, сдоба, копчености.
Полезное в рационе: гречка, овощные супы, фрукты (айва, слива, гранат, яблоки), овощи (шпинат, баклажаны, фасоль, кабачки, свекла). Ежедневно необходимо употреблять кисломолочные продукты. А каждый прием пищи должен начинаться с легкого овощного салата с растительным маслом.
Однодневное голодание лучше проводить по субботам. Что касается диет, ваш выбор – низкокалорийные и малоуглеводные варианты.
Правильное питание и диета Рыб
Рыбы особенно восприимчивы к различным заболеваниям. Чтобы этого избежать, важно соблюдать простые правила. Вам нежелательно переедать и питаться всухомятку, чрезмерно насыщать организм жидкостью. Добавьте в рацион больше гречки, шиповника и айвы, и вы почувствуете приток сил и энергии.
Вредные продукты: жиры, сахар, острые соусы.
Полезное в рационе: салаты из летних овощей, каши (перловка, рис, гречка), морепродукты, гранаты, виноград, грецкие орехи и семечки подсолнуха. Обязательно питайтесь в одно и то же время. Полезно также воспользоваться рекомендациями по системе раздельного питания. За полчаса до еды выпивайте 0.5 стакана минеральной воды.
Ваш разгрузочный день – четверг. Если же хотите похудеть, выбирайте только монодиеты с низкой калорийностью, к примеру, виноградную или банановую.