Правильное питание по знаку Зодиака

Правильное питание и диета Овна

Овны – любители вкусно поесть, но, употребляя «неправильные» продукты, избытка веса и ожирения им не избежать. Если вы рождены под этим знаком, избегайте переедания, перекусов на ходу и подпитки на ночь глядя. Хотите чувствовать себя энергично? Ваш кладезь здоровья — в фосфате калия (земляника, орехи, помидоры).

Вредные продукты: темное мясо, животные жиры, соленая, пряная и жареная пища. Укротите в себе сладкоежку, и почувствуйте приток новых сил, пишет Uspeh.club.

Полезное в рационе: каши, молочные продукты, овощи (свекла, редис, репа, капуста). Ежедневно обогащайтесь витамином С, содержащимся в цитрусовых, яблоках, бананах и квашеной капусте. Вместо любимого вами кофе заваривайте чай из шиповника или каркаде.

А вот диета для вас подойдет либо кашевая, либо одна из малоуглеводных – монодиета от Маргариты Королевой, Кремлевская или Аткинсона. Ну и помните, ваш разгрузочный день – вторник.

Правильное питание и диета Тельца

У Тельцов, как ни у кого другого, замедлены обменные процессы, именно поэтому к своему питанию они должны относиться со всей внимательностью. Но при этом Тельцы – гурманы. Наверно поэтому они часто переедают, и их вес увеличивается прямо на глазах.

Если вы рождены под знаком Тельца, кладезь вашего здоровья – сульфат натрия (лук, овес, малина и земляника). Именно эти продукты устранят избыток жидкости в организме.

Вредные продукты: сдоба и сладости, жирное мясо и крепкое кофе.

Полезное в рационе: молоко, сметана, кефир, продукты растительного происхождения, орехи, морепродукты, фрукты (айва, апельсины, абрикосы и персики). Откажитесь от крепкого чая в пользу подкисленных лимоном отваров из брусничного листа или ромашки.

Если вы хотите похудеть безвредно для организма, выбирайте малоуглеводные или низкокалорийные виды диет. Помните, ваш разгрузочный день – пятница!

Правильное питание и диета Близнецов

Близнецы – самый двойственный знак зодиака. С одной стороны они выглядят беззащитными и хрупкими, с другой – обладают незаурядной внутренней силой, упорством и крепким здоровьем. Единственный недостаток – низкая стрессоустойчивость. При высокой нервной возбудимости Близнецы могут с легкостью порадовать себя огромным количеством сладкого или алкоголем.

Если вы рождены с 21.05 по 21.06, то должны помнить, что в вашем рационе всегда должны присутствовать такие элементы как калий и витамины группы В (кабачки, баклажаны, инжир, капуста, картофель).

Вредные продукты: сладости, жирная пища и крепкие напитки.

Полезное в рационе: сыр, фундук, морепродукты, нежирное, бобовые и злаки. При отсутствии аллергии нужно максимально заменить потребление сахара медом.

Если вы хотите выглядеть всегда здоровыми и подтянутыми, не забывайте, что секрет вашего здоровья кроется в потреблении продуктов, богатых кремнием (отвары полевого хвоща и крапива), и в хлориде калия, который содержится в арахисе, оливках, винограде, грушах и кабачках.

Жесткие низкокалорийные диеты вам противопоказаны, а вот безуглеводные (Аткинса или Кремлевская) – именно то, что вам нужно. Разгрузочные дни должны быть фруктовыми, а наилучшее время для этого – среда.