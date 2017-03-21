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Девушке удалили 33-килограммовую кисту

Осторожно, жуткие фотографии!

Krasotka.ee
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ФОТО: Erik Hanson/Caters News/Scanpix

24-девушке из Мехико удалили 33-килограммовую кисту яичника. Операция спасла ей жизнь, ведь киста мешала ей двигаться, дышать и есть, а также вызывала риск возникновения сердечной недостаточности.

Теперь  девушка может спокойно жить дальше. Спустя два дня после операции девушка смогла сама прийти домой. А спустя шесть месяцев ее здоровье полностью поправилось, и теперь она передвигается без вспомогательных средства.

По словам врача, это была сама большая киста, которую он только оперировал. Стоит отметить, что эта киста яичника вообще является самой крупной за всю историю операций. Ее диаметр составил полметра, а окружность – 157см.

Erik Hanson/Caters News/Scanpix

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