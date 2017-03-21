Девушке удалили 33-килограммовую кисту

Теперь девушка может спокойно жить дальше. Спустя два дня после операции девушка смогла сама прийти домой. А спустя шесть месяцев ее здоровье полностью поправилось, и теперь она передвигается без вспомогательных средства.

По словам врача, это была сама большая киста, которую он только оперировал. Стоит отметить, что эта киста яичника вообще является самой крупной за всю историю операций. Ее диаметр составил полметра, а окружность – 157см.