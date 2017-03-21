Десять причин, по которым мужчины женятся

Впрочем, при трезвом рассмотрении, станет очевидно, что это не так уж и плохо, потому что как бы избито ни прозвучало сакраментальное «любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда», здесь оно как раз на своем месте. Поскольку подавляющее большинство мужчин в силу своей практичности при создании семьи именно практическими соображениями и руководствуются, пишет Trulylove.ru.

Этим, как говорится, женщине сам бог велел воспользоваться, чтобы привести своего избранника к алтарю. Ну или в загс. Это уже на выбор. Ведь в этом случае надежность, верность и навыки хорошей хозяйки оказываются гораздо важнее молодости, красоты и сногсшибательной сексуальности.

Хотя, конечно, внешняя привлекательность далеко не аутсайдер в списке причин, побуждающих сменить статус холостяка на звание мужа: для 29 процентов мужчин именно она становится решающим фактором.

Чуть меньше представителей противоположного пола женятся под влиянием страсти. «Хочу ее, аж не могу» превращает ухажера в мужа 23 процента мужчин.

А вот дальше идут уже сугубо практические причины. Как то: расчет на далекое будущее – 19 процентов мужчин страшатся одиночества в старости и того, что им некому будет поднести стакан воды. А анекдот, который заканчивается словами «а пить-то не хочется», слышали, видимо, не все.

Примерно 12 процентов создают семью под влиянием родственников. «Когда ты уже остепенишься/подаришь нам внуков/съедешь уже (нужное подчеркнуть)?» зачастую становится фундаментом новой ячейки общества. Насколько крепкой и долговечной она окажется – это уже другой вопрос. И тема для совершенно другого разговора.

А мы рассматриваем причины, которые мотивируют мужчин эту ячейку создать. Среди них, как бы это странно ни прозвучало для некоторых, моральная поддержка. Многие почему-то считают, что в ней нуждаются только женщины, ан нет! 27 процентов мужчин готовы расстаться со своей свободой, чтобы было с кем пребывать «и в горе, и в радости».

Четверть мужчин идут на это потому что «так принято». Традиции, понимаете ли. Надо значит надо.

А вот едва ли не половина будущих мужей рассматривают брак как новый опыт. То есть, в переводе со статистического языка на человеческий, 40 с небольшим процентов мужчин женятся из любопытства. При этом, оставляя за собой право прекратить «эксперимент», если «что-то пойдет не так».

Чуть больше тех, для кого понятия «чувство долга», «ответственность» и «порядочность» не пустой звук. 44 процента мужчин признались, что женились, потому что их подруга забеременела. Проще говоря, если верить статистике, 44 процента всех семей – это браки по залету.

Один из лидеров этого своеобразного хит-парада причин, которые влияют на решение мужчины взваливать на себя бремя главы семейства, его амбиции: 60 процентов женатых – карьеристы. И чтобы спокойно идти к своей цели, они и женятся. В общем, крепкий тыл, если в двух словах.

А теперь тех, у кого хватило терпения и мудрости дочитать этот текст до конца, ожидает неожиданный (а потому и гораздо более, как думается автору, приятный) сюрприз: главнейшей причиной, превращающей мужчину свободного в мужчину женатого, является желание его спутницы выйти замуж! Иначе говоря, все приведенные выше причины – ничто, если этого не захочет женщина. Захочет растить ребенка одна – будет растить одна. Если ей плевать на традиции, то его желание сделать все «как у людей» ни к чему не приведет. Не захочет она стать его крепким тылом – придется ему свою тыльную сторону защищать как-нибудь иначе.

В общем, как ни крути, а снова получается, что чего хочет женщина, того хочет Бог. Хочет она замуж – значит так надо.