Как правильно наносить кремовые тени

Мягкие и пластичные, кремовые тени подходят всем, долго держатся, легко наносятся, как руками, так и кисточками, выглядят на много привлекательнее, чем сухие и не скатываются на протяжении дня – разве этого не достаточно, чтобы в них влюбиться?

И так, давай разбираться, как правильно ними пользоваться!

Правило первое. Прежде, чем наносить тени, покрой подвижное веко небольшим слоем праймера, дабы предотвратить появление жирного блеска и обеспечить лучшее нанесение кремовых текстур. Помимо этого, он предотвратит “скатывание“ и осыпание теней, пишет Ivona.bigmir.net.

Правило второе. Если кремовые тени ты привыкла наносить подушечками пальцев, то в этом случае, добавить нечего. Но если ты – приверженица профессиональных кисточек, помни о важном правиле: кисти с натуральным ворсом предназначены для сухих текстур, а с синтетическими – для кремовых.

Правило третье. Наносить кремовые тени нужно легкими вбивающими движениями, чтобы равномерно распределить текстуру и сделать покрытие стойким. И не забудь тщательно их растушевать, двигаясь по направлению к переносице, приблизительно до середины века.

Правило четвертое. Если ты решила комбинировать несколько оттенков теней, не забывай, что кремовые текстуры быстро высыхают, поэтому старайся работать как можно быстрее.

Правило пятое. Кремовые тени можно использовать как основное средство, так и в качестве дополнительного для повышения стойкости макияжа. Для этого нужно сначала нанести кремовые текстуры, а затем покрыть веко слоем сухих теней.

Кстати, кремовые тени могут заменить множество других beauty-средств. Например, персиковые оттенки можно использовать вместо румян, коричневые тени послужат для прорисовки бровей, а светлые отлично заменят консилер.