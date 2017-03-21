Ученые предостерегают: не ложитесь спать с мокрыми волосами

Отметим, что многие предпочитают ложиться спать с мокрой головой, поскольку им не хочется тратить время на то, чтобы высушить волосы. Однако такой подход может быть опасным и привести к нежелательным последствиям для организма, передает Rus.tvnet.lv.

Все дело в том, что человек с мокрыми волосами ложится на подушку, которая также становится от этого влажной. При этом сама по себе подушка является благоприятной средой для различных бактерий, которые при повышенной влажности быстро размножаются.

В итоге самая незначительная инфекция может попасть в эту влажную среду, окрепнуть, а потом передаться человеку.

Иногда это может приводить к развитию серьезных заболеваний, иногда такие инфекции вызывают внезапную температуру тела с мышечными болями. При этом возможны даже летальные исходы в результате того, что инфекция с подушки попадает в организм человека.

Кроме того, есть и менее страшные последствия, которые просто сказываются на волосах, если ложиться спать, не высушив их. Так, например, влажные волосы быстрее подвержены ломке, поэтому в результате они будут выглядеть хуже, болезненно и неопрятно.

Возможны и головные боли, которые возникают от переохлаждения и спазма сосудов головы во время сна. Пробуждение также может быть намного более тяжелым и некомфортным, увеличивается риск развития зуда кожи головы и вообще различных кожных заболеваний.