Модели-пышечки вышли на подиум в Сан-Паулу в нижнем белье

Это было смело и зрелищно - подстать бразильскому карнавалу! А еще, нам кажется, это очень правильно проводить такие модные показы, ведь все без исключения женщины хотят и достойны того, чтобы быть красивыми и модными, даже если их параметры не совсем соответствуют каким-то условным «канонам красоты», пишет Rus.tvnet.lv.

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