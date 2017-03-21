Модели-пышечки вышли на подиум в Сан-Паулу в нижнем белье
21. март 2017 18:42
В бразильском городе Сан-Паулу 19 марта стартовала Неделя моды для женщин plus size. Вышедшие на подиум исключительно пышнотелые модели представили повседневную одежду, вечерние наряды, а также купальники, нижнее белье и аксессуары таких дизайнерских марок, как Vislumbre, XZ, Maria Abacaxita, Nayane Rodrigues, которые специализируются на модной одежде для курпулентных дам.
Это было смело и зрелищно - подстать бразильскому карнавалу! А еще, нам кажется, это очень правильно проводить такие модные показы, ведь все без исключения женщины хотят и достойны того, чтобы быть красивыми и модными, даже если их параметры не совсем соответствуют каким-то условным «канонам красоты», пишет Rus.tvnet.lv.
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